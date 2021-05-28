迪生創建2.16億 租銀行中心舖6年

面積料逾萬呎 平均月租300萬

翻查資料，上述部分商舖，包括地下1至3、8至13及15號舖，面積9084方呎，過去曾由電器零售連鎖店百老滙租用，並在2018年約滿離場，最後月租為450萬元，呎租495元。及後由連鎖藥妝店屈臣氏以月租約230萬元承租，呎租253元，較百老滙的租金低49%。

英皇戲院進駐時代廣場涉900座位

曾為本港龍頭院線的UA戲院，今年3月全線結業後，位於銅鑼灣時代廣場院線，將由英皇文化產業集團（0491）旗下英皇戲院進駐，並擁有8年使用權，資產價值為9250萬元，即平均月租逾96萬元。英皇電影副主席楊政龍（圖）表示，對於英皇戲院能夠進駐銅鑼灣時代廣場感到非常高興。銅鑼灣時代廣場戲院在香港戲院業界傳統中，是近年港島最高票房戲院，同時是銅鑼灣區面積最大及座位最多的戲院，有近900個座位。

楊政龍：目標聖誕前開業

楊氏續指出，英皇戲院斥資約7000萬元重新裝修及購置設備，將視乎交收、裝修，以及營業牌照的轉手情况決定開業時間。目前為止戲院的營業牌照在臨時清盤官手上，期望可以盡快完成轉換手續，目標在今年聖誕節前營業。