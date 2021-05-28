官方樓指連升4個月 創21個月新高

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價按月升幅雖略見收窄，但市况維持暢旺，預料短暫回氣後，升幅可再次擴大。他表示，差估署4月份售價指數主要反映3月下旬及4月上旬的實際市况，當時疫情漸趨緩和，並屢錄本地零確診的情况，加上4月份起，政府開始放寬限聚措施，刺激買家持續入市，支撐樓價平穩向好。陳又預期，疫情維持穩定，推動經濟復蘇並帶動失業率連月回落，預計5月份售價指數，單月若升逾1.57%，即足以破頂，連同6月份的預測升幅，指數將可「觸四」，並步入400點的新里程碑。

萊坊執行董事林浩文則表示，指數按月升0.4%屬預期之內，相信發展商在未來數月將仍積極推售新盤，估計今年一手物業銷售仍然十分熾熱，有關的購買力將可延續至今年第三季。他分析認為，若今年第三季可以通關，預計內地的購買力將再度湧入本港樓市，特別是豪宅市場，因此預期今年樓價會上升3%至5%，表現會比之前預計為佳。

租金指數按月升1.89%

除樓價按月上升外，租金走勢亦見好轉。差估署亦公布，今年4月私宅租金指數報177.7點，按月升1.89%，連升2個月，而按年則跌1.2%。今年首4個月，租金指數累升0.62%。按單位類型劃分，A至C類中小型單位租金皆向上，最新指數報182點，按月升1.96%，按年跌0.8%；D及E類大型單位則報140.9點，按月升1.22%，按年跌3%。