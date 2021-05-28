經濟

碧海藍天複式3100萬 呎價2.6萬四小龍新高

【明報專訊】二手破頂潮氣勢如虹，多區均錄得創新高價成交，中原地產副區域營業經理許永生表示，西九四小龍之一的荔枝角碧海藍天，位於2座頂層一伙複式戶，實用面積1181方呎，3房套房間隔，設507呎平台及385呎天台，享維港海景，以3100萬元成交，實呎26,249元，成交價及呎價均創西九四小龍新高。

單位原業主2015年5月以2461萬元購入上址，帳面獲利639萬元或26%。翻查紀錄，四小龍對上的成交價最高紀錄於去年10月，由昇悅居2座頂層連天台戶以2718萬元所創下，單位實用1116方呎，實呎24,355元，是次成交價將紀錄推升382萬元或14%。

東駿苑3房900萬 實呎1.4萬雙破頂

過去屢誕居屋王的筲箕灣東駿苑，新近錄得雙破頂成交。市場消息指，東駿苑銀駿閣B座高層1室，實用640方呎，3房間隔，新近於自由市場以900萬元易手，實呎14,063元，創屋苑成交價及呎價最高紀錄。原業主2016年10月以666萬元已補地價購入上址，持貨近5年，帳面獲利234萬元或35%。資料顯示，屋苑對上一宗成交價紀錄於2年前由B座中層5室所創下，該單位實用546方呎，2019年4月以705萬元已補地價易手，是次成交將屋苑紀錄推升195萬元或28%。

部分屋苑亦錄得短時間內兩度破頂個案。市場消息稱，馬鞍山嘉華星濤灣2座高層B室，實用466方呎，2房間隔，以870萬元易手，實呎18,670元，創屋苑呎價新高。原業主2003年7月初以192萬元購入上址，帳面獲利678萬元或3.5倍。

星濤灣一周兩破頂 2房實呎逼1.9萬

資料顯示，最新成交打破不足一周前，由屋苑1座高層D室以實呎18,240元所創下的紀錄，該單位實用466方呎，以850萬元易手。

另美聯首席高級營業經理葉劍威表示，粉嶺帝庭軒2座高層F室，實用607方呎，3房連套房間隔，新近以841.8萬元易手，創屋苑新高，實呎13,868元。原業主2008年以270.8萬元購入，持貨約13年，帳面獲利約571萬元或2.1倍。

帝庭軒3房842萬 屋苑新高

資料顯示，屋苑對上成交價紀錄為1座高層F室，於本月以819.8萬元所創下，該單位實用607方呎，實呎13,506元，即帝庭軒於1個月內兩度打破紀錄。

相關字詞﹕新港城 嘉華星濤灣 西九四小龍 創新高 碧海藍天 昇悅居 二手成交 二手破頂

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