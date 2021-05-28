大劉舊愛呂姵霖 1.4億連掃晉環4伙

李克勤妻盧淑儀2584萬「首置」入市

資料顯示，兩伙均需付樓價15%雙倍印花稅，即涉約1,058萬元稅款。據悉，呂氏先後共購入4伙高層戶，共涉資1.4億元，而4個單位亦需要支付樓價15%雙倍印花稅。另土地註冊處顯示，歌星李克勤妻子盧淑儀（LO SUK YEE EMILY）本月初以2583.9萬元購入晉環1A座中低層F室，實用937方呎，3房連套房及工作間，實呎27,576元。資料顯示，盧淑儀只支付109.82萬元（即樓價4.25%）作稅款，即意味她以首置身分入市。翻查資料，李克勤和盧淑儀持有南區豪宅物業，二人2012年透過公司名義以5410萬元購壽臣山道曉穎花園複式戶，實用面積2045方呎，實呎僅26,455元。

瑧譽洋房1.57億沽 實呎3.42萬雙破頂

此外，保利（0119）旗下已屆現樓的屯門青山灣瑧譽再錄得高價成交，昨日以招標形式售出26號洋房，實用4601方呎，屬5房5套間隔，成交價1.57685億元，實呎34,272元，連同兩個車位一併出售，售價及呎價均創下項目新高。瑧譽於兩個月內沽出9間洋房，共套現逾11.4億元。