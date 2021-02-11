柏傲莊III首批折實均呎逼2萬 與去年10月II期呎價相若 1房折實675萬入場

明報記者 林尚民

柏傲莊III預計於2023年6月落成，樓花期約25個月，項目昨日公布首張價單涉182伙，扣除最高20%優惠（包括180天現金付款的3.5%折扣、3%New World CLUB會員優惠、8.5%印花稅優惠及5%尊尚特選置業）後，折實均呎19,999元。資料顯示，項目I及II期去年10月先後推出，當時I期首批折實均呎18,921元，II期則為19,838元，即今次推出之III期，較對上兩期分別高出約5%及不足1%。

明日起收票 最快下周末開售

新世界營業及市務部總監黃浩賢表示，今張價單的單位景觀座向與I及II期不同，故不能直接比較，惟往後加推單位時，價錢會有較顯著加幅。他又指出，樓盤明日起開放示範單位及收票，並視乎市場反應，最快下周末進行首輪銷售。

今批單位包括18伙1房、86伙2房、66伙3房及12伙4房戶，實用310至1014方呎 ，折實價674.8萬元至2383.2萬元，折實實呎17,779至24,403元。售價最低一伙為8A座8樓E室，1房連開放式廚房間隔，實用310方呎，定價843.6萬元，折實674.8萬元，折實實呎21,768元。呎價最低一伙則為8B座8樓C室，3房1套連儲物房間隔，實用814方呎，定價1809.1萬元，折實1447.2萬元，折實實呎17,779元。

河景呎價較園景高約一成

若買家選用建期付款，最高折扣優惠則為樓價16.5%，與即供優惠相差3.5%，扣除此優惠後，首張價單中全部18伙1房戶售價均在800萬元以下，即可承做最高九成按揭，另有36伙2房戶，建期價則在1000萬元以下，即可承做最高八成按揭。此外，今期不少單位均可享城門河景，首批單位中，則有26伙可享河景，其中實用472方呎的8B座35樓D室內園景2房單位，折實價984.1萬元，折實實呎20,850元。同座同層實用509方呎的B室河景2房連儲物室單位，折實價則為1167.4萬元，折實實呎22,935元。換言之，中層河景單位呎價較同類同層園景單位呎價高出約一成。

另中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，旗下火炭星凱．堤岸仍待批預售，預計下月很大機會批出，並會隨即發售。

星凱．堤岸料下月獲批預售

楊聰永又指出，集團並無意截擊其他新盤，估計會緊貼柏傲莊III推出，並會參考其售價。