經濟

柏傲莊III首批折實均呎逼2萬 與去年10月II期呎價相若 1房折實675萬入場

【明報專訊】樓市熾熱，去年首輪銷售曾收逾2.27萬票而成為97年後新盤「票王」的新世界（0017）、港鐵（0066）大圍站上蓋柏傲莊系列，最新推出第三期柏傲莊III，昨日公布首張182伙價單，折實均呎19,999元，與去年10月推出的II期首批折實均呎19,838元相若，1房戶折實674.8萬元入場。

明報記者 林尚民

柏傲莊III預計於2023年6月落成，樓花期約25個月，項目昨日公布首張價單涉182伙，扣除最高20%優惠（包括180天現金付款的3.5%折扣、3%New World CLUB會員優惠、8.5%印花稅優惠及5%尊尚特選置業）後，折實均呎19,999元。資料顯示，項目I及II期去年10月先後推出，當時I期首批折實均呎18,921元，II期則為19,838元，即今次推出之III期，較對上兩期分別高出約5%及不足1%。

明日起收票 最快下周末開售

新世界營業及市務部總監黃浩賢表示，今張價單的單位景觀座向與I及II期不同，故不能直接比較，惟往後加推單位時，價錢會有較顯著加幅。他又指出，樓盤明日起開放示範單位及收票，並視乎市場反應，最快下周末進行首輪銷售。

今批單位包括18伙1房、86伙2房、66伙3房及12伙4房戶，實用310至1014方呎 ，折實價674.8萬元至2383.2萬元，折實實呎17,779至24,403元。售價最低一伙為8A座8樓E室，1房連開放式廚房間隔，實用310方呎，定價843.6萬元，折實674.8萬元，折實實呎21,768元。呎價最低一伙則為8B座8樓C室，3房1套連儲物房間隔，實用814方呎，定價1809.1萬元，折實1447.2萬元，折實實呎17,779元。

河景呎價較園景高約一成

若買家選用建期付款，最高折扣優惠則為樓價16.5%，與即供優惠相差3.5%，扣除此優惠後，首張價單中全部18伙1房戶售價均在800萬元以下，即可承做最高九成按揭，另有36伙2房戶，建期價則在1000萬元以下，即可承做最高八成按揭。此外，今期不少單位均可享城門河景，首批單位中，則有26伙可享河景，其中實用472方呎的8B座35樓D室內園景2房單位，折實價984.1萬元，折實實呎20,850元。同座同層實用509方呎的B室河景2房連儲物室單位，折實價則為1167.4萬元，折實實呎22,935元。換言之，中層河景單位呎價較同類同層園景單位呎價高出約一成。

另中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，旗下火炭星凱．堤岸仍待批預售，預計下月很大機會批出，並會隨即發售。

星凱．堤岸料下月獲批預售

楊聰永又指出，集團並無意截擊其他新盤，估計會緊貼柏傲莊III推出，並會參考其售價。

相關字詞﹕星凱．堤岸 新盤開價 新世界 柏傲莊III

上 / 下一篇新聞

大劉舊愛呂姵霖 1.4億連掃晉環4伙
大劉舊愛呂姵霖 1.4億連掃晉環4伙
碧海藍天複式3100萬 呎價2.6萬四小龍新高
碧海藍天複式3100萬 呎價2.6萬四小龍新高
官方樓指連升4個月 創21個月新高
官方樓指連升4個月 創21個月新高
迪生創建2.16億 租銀行中心舖6年
迪生創建2.16億 租銀行中心舖6年
匯控退出美零售銀行業務 專注服務高淨值客戶 尤其海外華人
匯控退出美零售銀行業務 專注服務高淨值客戶 尤其海外華人
分析料再削歐洲分行 投資數碼業務
分析料再削歐洲分行 投資數碼業務
鄧成波家族擬沽39物業 總叫價逾41億
鄧成波家族擬沽39物業 總叫價逾41億
京東物流暗盤最多升三成 每手帳面賺1200元
京東物流暗盤最多升三成 每手帳面賺1200元
基金公會：收緊查冊難識別關連交易
基金公會：收緊查冊難識別關連交易
希慎：首季銅鑼灣商場銷售升三成
希慎：首季銅鑼灣商場銷售升三成
聯想受惠宅經濟 全年多賺77％ 楊元慶：「晶片荒」料持續至少1年 集團不受影響
聯想受惠宅經濟 全年多賺77％ 楊元慶：「晶片荒」料持續至少1年 集團不受影響
大行升目標價 小米漲逾3%
大行升目標價 小米漲逾3%
外資流入 A股四連升恒指微跌52點
外資流入 A股四連升恒指微跌52點
世華去年蝕130萬美元 第4季虧轉盈
世華去年蝕130萬美元 第4季虧轉盈
加國BMO退出港市場 華夏購7隻ETF
加國BMO退出港市場 華夏購7隻ETF
港4月出口增24% 遜市場預期
港4月出口增24% 遜市場預期
PrivEX擬7月推貸款二手交易平台
PrivEX擬7月推貸款二手交易平台
錢果豐退休 利蘊蓮接任恒生董事長
錢果豐退休 利蘊蓮接任恒生董事長
彭博：內地查恒大千億交易 涉借盛京資金增持股份 股價曾跌半成
彭博：內地查恒大千億交易 涉借盛京資金增持股份 股價曾跌半成
港華首4月售氣量按年升33%
港華首4月售氣量按年升33%
汽車之家首季淨利潤增8%
汽車之家首季淨利潤增8%
蘋果擬聘加密貨幣人才 拓「替代支付合作」 比特幣升至4萬美元
蘋果擬聘加密貨幣人才 拓「替代支付合作」 比特幣升至4萬美元
亞馬遜研波士頓鳳凰城等地開實體藥房
亞馬遜研波士頓鳳凰城等地開實體藥房
拜登擬推6萬億美元預算案 道指揚升
拜登擬推6萬億美元預算案 道指揚升
張兆聰：1年新高股尋寶 特步候低吸
張兆聰：1年新高股尋寶 特步候低吸
盧楚仁：就業數據定美元生死
盧楚仁：就業數據定美元生死
張宗永：沒傳統拍賣市場認證 NFT價值難比較
張宗永：沒傳統拍賣市場認證 NFT價值難比較
技術取勝：恒地38元料阻力較大
技術取勝：恒地38元料阻力較大
盧駿匡：恒指真突破 須先破區間頂續有資金承接
盧駿匡：恒指真突破 須先破區間頂續有資金承接
李嘉誠已打兩針：不疫樂乎阿彌陀佛
李嘉誠已打兩針：不疫樂乎阿彌陀佛
劉思明：人民幣資產受捧 炒風望持續
劉思明：人民幣資產受捧 炒風望持續
周顯：禁挖礦 其實反利加密貨幣
周顯：禁挖礦 其實反利加密貨幣
譚新強：下屆特首必須設KPI
譚新強：下屆特首必須設KPI
湯文亮：政府不應干預豪宅市場
湯文亮：政府不應干預豪宅市場
申GTI移民澳洲 最快兩月得永居權
申GTI移民澳洲 最快兩月得永居權
移民心得：護士與夫移民墨爾本 工作較輕鬆
移民心得：護士與夫移民墨爾本 工作較輕鬆
達爾文樓價年升15% 全澳洲最勁
達爾文樓價年升15% 全澳洲最勁