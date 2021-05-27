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內地買車如買樓 也有限購

【明報專訊】近年內地實行汽車限購令，令內地車市冷卻了一點；加上疫情的影響，無論是新車還是二手車的價格均見下降。如果有需要來回中港兩地，不妨考慮一下在內地買一輛座駕。現時內地放寬新能源汽車（電動車）的車牌申請，而港人如想在內地買車，須留意和清楚包括買車流程、汽車保險、稅項等費用等資訊。

香港人可否在內地買車？可以，但買車後要在內地駕駛的話，則需要有當地的車牌（內地稱指標）。現時在內地很多主要城市，如北京、上海、杭州、深圳、廣州等地都有汽車限購令（又稱限牌令），目的是紓緩內地交通擠塞問題，以及促進電動汽車的發展。

車牌難求 每月攪珠碰運氣

限購令在各地的實施方式都不同，主要方式是搖號（即是攪珠）或競拍（即是投標），買新車或二手車都必須有購車指標（車牌）。另外，內地不同省份都有自己的交通措施，主要城市一般有「外地牌限行」政策，如繁忙時段不能上高架橋，故能自由行駛的本地牌都是一牌難求。

據外匯兌換店WISE資訊指出，在內地買車，主要渠道是單一品牌專賣店（內地稱4S店）和二手車買賣網站。4S店提供一條龍服務，由車輛和配件銷售、售後服務，以至與汽車相關的服務。4S店一般都是銷售大型品牌的汽車，以提供優質服務取勝，如果對車輛不太熟悉，或者怕買二手車被騙，就最好選擇到專門店購買。但每間4S店只會銷售單一品牌汽車，所以仍須事先做功課，決定購買哪一品牌和車輛型號。如果有熟悉車輛的朋友幫忙把關，就可留意一下內地汽車買賣網站，或可從私人賣家手上買到便宜又高質的二手車，好運的話甚至能買到連車牌出售的汽車，那就可以省卻「搖號上牌」這個最麻煩的流程了。

內地四大買車網 各具特色

以下為4個常用的內地汽車買賣網站及他們的特色：

搜狐汽車：放售新車及二手車，提供買車資訊，如價格參考、車型大全、汽車比較工具（車型、車款、規格）。亦有提供經銷商/4S店的資料，可以填寫網上表格問價或預約試車。設有多個手機App（搜狐汽車、搜狐二手車、買車寶等）

汽車之家：放售新車及二手車，提供買車資訊，如「每年新車質量報告」、汽車性能實測，旗下的「家家金融」提供汽車貸款，與中國平安合作提供汽車保險

易車：放售新車及二手車，提供買車指南、車主「裸車價」參考，設有購車計算機、汽車評價平台，與騰訊、百度等大公司合作提供汽車貸款

買車網：放售新車及二手車，設有汽車銷量排行、口碑排行。特設新能源汽車專區，符合現今內地鼓勵電動車的趨勢。亦設有汽車論壇，包括不同車型的討論區

內地汽車保險 分主險及附加險

內地的汽車保險有分「主險」和「附加險」，主險只提供最基礎保障，附加險則針對日常行車可能遇到的問題，如划損、爆玻璃、機器入水等。

主險有以下5種：

1. 機動車交通事故責任強制保險（交強險）：最高賠償額20萬元（人民幣，下同）

2. 車輛損失險（車損險）：若果車輛損毁而肇事人士逃逸的話，可按一定比例賠償

3. 第三者責任險：針對人身傷害事故，常見保額為20萬至50萬元不等

4. 全車盜搶險：只適用於整架車輛被偷走的情况，部分配件被盜則不受理

5. 司機/乘客責任險：屬於人身意外險，常見保額為1萬至5萬元不等

附加險也有5種：

1. 自燃損失險：按實際損失賠償，最高賠償80%

2. 車身劃痕險：只限於車漆部分，常見保額為2000至2萬元不等

3. 玻璃單獨破碎險：適用於車窗或擋風玻璃的單獨破碎，天窗玻璃不受理

4. 發動機特別損失險：按實際損失賠償，最高賠償80%

5. 不計免賠特約險：購買這項服務後，可以補足其他保險的賠償額度至100%

內地買車養車 所涉稅費多

車輛購置稅：按照車輛的計稅價格乘以稅率計算，稅率為10%。一般而言，計稅價格為實際支付給車行的金額（不包括增值稅）

駕駛證：香港駕駛執照可以免試換領內地的駕駛證，換領C1類（小型汽車）或C2類（小型自動擋載客汽車）駕駛證，收費一律為480元人民幣

汽車保險：因應選購的保險種類，以10萬元的新車為例，5種主險的基本費用為4365元，不計免賠特約險為501元

泊車費：在一線城市的停車場費用也開始愈來愈貴，例如在廣州市中心，社區車位的月租也超過1000元，甚至高達1500元

汽油費：各大省份/城市的油價每日都會在網上更新

明報記者 龍彩霞

[活在灣區]

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