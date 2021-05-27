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永亨銀行2400萬沽新蒲崗舖

【明報專訊】工商舖買賣活躍，銀行亦趁勢沽貨。土地註冊處資料顯示，新蒲崗康強街51號地舖，面積約1000方呎，本月初以2400萬元易手，呎價約2.4萬元。原業主為永亨銀行，早於1980年3月以310萬元購入，持貨41年，帳面獲利2090萬元或6.7倍離場。

41年勁賺逾2000萬

翻查資料，市場今年亦接連錄得銀行沽舖個案，如原由星展銀行持有的尖沙嘴金馬倫道30至32號地下A舖，今年2月以8788萬元沽出商舖，該舖位面積1957方呎，呎價約4.49萬元，買家為大生銀行馬氏家族成員，料作投資用途。

另土地註冊處資料顯示，豐展資產有限公司旗下觀塘駿業街46號1樓全層，面積6371方呎，上月以6380萬元成交，呎價約1萬元，新買家為TYS46 （1F） Limited，公司董事為富臨集團主席兼執行董事楊維（YEUNG WAI）。

值得留意，楊維胞兄楊潤全，是持有項目的公司其中一名董事，未知會否屬於內部轉讓個案。

海外信託大廈高層2.35億放售

另中原（工商舖）寫字樓部副分區營業董事馮潔玲表示，灣仔海外信託銀行大廈高層全層，面積7344方呎，現連兩個車位放售，項目現已交吉，業主叫價約2.35億元，意向呎價約3.2萬元，另全層物業同時亦作招租，意向月租32萬元，每呎叫租約44元。

相關字詞﹕中原(工商舖) 駿業街46號 永亨銀行

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