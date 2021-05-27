新地古洞地中標價僅高次標近5%

地政總署昨日以不記名方式，公布落選投標者的投標金額，9份投標價介乎40.728億至82.1億元，折合每方呎樓面地價約3396至6874元，新地出價較次標出價僅高近5%。

半數標價高於60億

翻查資料，上述地皮上月截標時最高估值僅60億元，而據地政總署資料顯示，連同新地在內，半數標價也高於60億元，標價介乎72.278億至86.14億元，換言之，發展商對古洞一帶的發展極為看好，願意以高市價入標競投。

古洞北新發展區第25區住宅地皮面積20萬方呎，預計可建樓面119.9萬方呎，料提供約1330伙。

根據賣地章程顯示，中標者須興建不少於6.78萬呎的公共運輸交匯處，並於2025年9月前啟用，整個項目須於2028年底前完工。

越秀油塘凍倉申建1393伙料過關

另規劃方面，油塘近年由工業區轉為住宅區，多個物業持有人亦將項目轉作住宅發展。由越秀地產（0123）持有的油塘東源街冷藏貨庫等，去年8月提供提出修訂發展方案，由原先獲准建1056伙，增加337伙或31%至1393伙。

據規劃署文件顯示，該署不反對有關申請，料明日在城規會可獲通過。