經濟

香港地產

新地古洞地中標價僅高次標近5%

【明報專訊】新地（0016）上月以貴絕新界官地價、86.14億元投得上水古洞北新發展區第25區住宅地，每方呎樓面地價高達7184元，較當時市場最高估值高逾四成。

地政總署昨日以不記名方式，公布落選投標者的投標金額，9份投標價介乎40.728億至82.1億元，折合每方呎樓面地價約3396至6874元，新地出價較次標出價僅高近5%。

半數標價高於60億

翻查資料，上述地皮上月截標時最高估值僅60億元，而據地政總署資料顯示，連同新地在內，半數標價也高於60億元，標價介乎72.278億至86.14億元，換言之，發展商對古洞一帶的發展極為看好，願意以高市價入標競投。

古洞北新發展區第25區住宅地皮面積20萬方呎，預計可建樓面119.9萬方呎，料提供約1330伙。

根據賣地章程顯示，中標者須興建不少於6.78萬呎的公共運輸交匯處，並於2025年9月前啟用，整個項目須於2028年底前完工。

越秀油塘凍倉申建1393伙料過關

另規劃方面，油塘近年由工業區轉為住宅區，多個物業持有人亦將項目轉作住宅發展。由越秀地產（0123）持有的油塘東源街冷藏貨庫等，去年8月提供提出修訂發展方案，由原先獲准建1056伙，增加337伙或31%至1393伙。

據規劃署文件顯示，該署不反對有關申請，料明日在城規會可獲通過。

相關字詞﹕越秀地產 油塘 新地 古洞第25區住宅地

上 / 下一篇新聞

TVB許濤：「年輕人」是目標觀眾 回應ViuTV威脅稱樂見其成 奧運節目料難獲利
TVB許濤：「年輕人」是目標觀眾 回應ViuTV威脅稱樂見其成 奧運節目料難獲利
許濤：關注組內容涉誤導誹謗 或採法律行動
許濤：關注組內容涉誤導誹謗 或採法律行動
「女股神」太空ETF建倉京東物流 涉資1.5億
「女股神」太空ETF建倉京東物流 涉資1.5億
A股靠穩 恒指重越29000點
A股靠穩 恒指重越29000點
小米維持銷售目標 稱晶片荒影響不大 首季多賺1.6倍勝預期 關注印度疫情
小米維持銷售目標 稱晶片荒影響不大 首季多賺1.6倍勝預期 關注印度疫情
內地線下店成業務重心 全年或開萬店
內地線下店成業務重心 全年或開萬店
美撤投資限制 富時指數評估重新納小米
美撤投資限制 富時指數評估重新納小米
衛健委指電子煙不安全 思摩爾急挫兩成
衛健委指電子煙不安全 思摩爾急挫兩成
長汽授股權獎勵 條件3年盈利倍增
長汽授股權獎勵 條件3年盈利倍增
碧桂園折讓配售易居 套現約8億
碧桂園折讓配售易居 套現約8億
偉祿要求先施開股東會 罷免馬景煊等3董事
偉祿要求先施開股東會 罷免馬景煊等3董事
日本城母企入股友和 公司估值近8.5億 合作拓線上線下服務
日本城母企入股友和 公司估值近8.5億 合作拓線上線下服務
天星銀行中小企銀行戶口服務試業 名額100個
天星銀行中小企銀行戶口服務試業 名額100個
許留山食品製造被頒令清盤
許留山食品製造被頒令清盤
fb亞馬遜Google遭歐美調查 反壟斷陰霾再現 科技股早段個別發展
fb亞馬遜Google遭歐美調查 反壟斷陰霾再現 科技股早段個別發展
亞馬遜659億購美高梅撼Netflix
亞馬遜659億購美高梅撼Netflix
納斯達克促放寬直接上市限制
納斯達克促放寬直接上市限制
張兆聰：食品股走勢佳 白雲山績佳可吼
張兆聰：食品股走勢佳 白雲山績佳可吼
李曉佳：節目製作似初創 反映ViuTV憂與喜
李曉佳：節目製作似初創 反映ViuTV憂與喜
技術取勝：JS環球生活或展新升浪
技術取勝：JS環球生活或展新升浪
明報記者馬迪帆奪花旗財經新聞生力軍獎
明報記者馬迪帆奪花旗財經新聞生力軍獎
劉思明：比亞迪電子破降軌 銀娛料築底
劉思明：比亞迪電子破降軌 銀娛料築底
周顯：炒完中國現代畫又炒乜？
周顯：炒完中國現代畫又炒乜？
湯文亮：移民找不到工作 怎算吸引？
湯文亮：移民找不到工作 怎算吸引？
富嘉花園2房實呎16116創新高 柏傲莊III開價前入市 大圍居屋一個月兩破頂
富嘉花園2房實呎16116創新高 柏傲莊III開價前入市 大圍居屋一個月兩破頂
新白居二客入市竹園北邨 4年升值5倍
新白居二客入市竹園北邨 4年升值5倍
嘉里郭氏家族 8600萬沽陽明山莊
嘉里郭氏家族 8600萬沽陽明山莊
OASIS KAI TAK特色戶售5430萬破頂
OASIS KAI TAK特色戶售5430萬破頂
名人紛購晉環 王兟2530萬買3房戶
名人紛購晉環 王兟2530萬買3房戶
永亨銀行2400萬沽新蒲崗舖
永亨銀行2400萬沽新蒲崗舖
內地買車如買樓 也有限購
內地買車如買樓 也有限購
灣區須知：申新能源車牌照較寬鬆
灣區須知：申新能源車牌照較寬鬆
安盛投資管理林芷蘅：內地樓市價量齊升 內房高息債可吼
安盛投資管理林芷蘅：內地樓市價量齊升 內房高息債可吼
債券基金門檻較低 可分散風險
債券基金門檻較低 可分散風險