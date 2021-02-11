OASIS KAI TAK特色戶售5430萬破頂

藝里坊‧2號特色戶實呎高見3.56萬

其他市區盤亦錄高價成交，恒地（0012）西營盤藝里坊‧2號，最新售出5樓G室，實用面積266方呎、屬1房連平台特色戶，成交價948.175萬元、實呎3.56萬元，呎價創項目新高。

另一創新高成交價樓盤，同屬恒地樓盤、為元朗唐人新村尚悅‧天城，透過招標售出3號屋，成交價3312.3萬元，洋房實用面積1825方呎連1102方呎花園等，實呎逾1.81萬元，成交價、呎價均創項目新高。尚悅‧天城年初開售至今累沽12幢洋房，套現近3.1億元，現餘4幢待售。

逸南周日首輪發售45伙

此外，恒地同系旗下樓花期長約17個月的鴨脷洲逸南，昨上載銷售安排，敲定周日（30日）首輪發售45伙，屬實用面積183至264方呎開放式及1房戶，折實價427.6萬至678.4萬元，整批折實價計總值逾2.48億元，每名買家最多可購3伙，周六（29日）截止認購。市場估計，逸南過去4日累收約360票，以開售45伙計超額7倍。逸南前後推出兩張價單共68伙，提供最高6%直減折扣，首推50伙折實均呎25,228元，2號價單加推18伙的折實均呎為25,372元。

大欖畔海洋房面積3290呎起

其他新盤方面，鷹君（0041）大埔白石角現樓朗濤，透過招標以1886.1萬元售出3座9樓C室，實用面積1103方呎3房戶、實呎1.71萬元；朗濤本月至今累售7伙，吸金約1.5億元。英皇（0163）旗下已屆現樓的屯門大欖畔海，昨日上載樓書，短期內登場；畔海由8座洋房組成，實用面積3290至4858方呎，間隔由4房3套房至5房5套房，戶戶均設花園、泳池、內置升降機及2個車位。

可留意的是，英皇同系小欖洋房項目珀居，全數14幢洋房自2018年中開售，經過近3年銷售，至今年初全數沽清，套現約13億元。