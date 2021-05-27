經濟

香港地產

新白居二客入市竹園北邨 4年升值5倍

【明報專訊】新一批4500名「白居二」客，近日陸續正式取得批准信及確認書，隨即迅速入市。富誠地產營業董事林栢榮表示，黃大仙竹園北邨橡園樓高層10室，實用面積443方呎，獲新一批白居二客以338萬元承接，實呎7630元，為屋苑2019年10月後呎價新高。原業主2017年以約56萬元向房委會購入單位，帳面獲利282萬元或約5倍。

天富苑3房未補價418萬易手

另外，祥益地產高級區域經理黃肇雯稱，天水圍天富苑K座低層5室，實用面積650方呎，3房間隔，近日獲新一批白居二客以418萬元購入，實呎約6431元。原業主2000年88.05萬元向房委會未補價購入，帳面賺約330萬元或約3.7倍。

另外，二手破頂潮蔓延至新界夾屋，中原高級資深分區營業經理許偉業透露，葵涌夾屋芊紅居2座高層F室，實用面積595方呎，3房套房間隔，以895萬元已補價成交，實呎15,042元，創屋苑成交價新高紀錄。原業主2009年276萬元購入上址，持貨12年，帳面獲利619萬元或約2.2倍。翻查紀錄，屋苑對上成交價紀錄為今年3月份成交的1座高層F室，實用面積595方呎，成交價869萬元，是次成交將屋苑成交價紀錄推升3%。

芊紅居3房已補價逼900萬破頂

私人屋苑方面，「十優港姐」麥明詩上月底與胞兄以「首置」身分斥1678萬元購入西九四小龍之一的荔枝角宇晴軒一個相連單位後，屋苑近日再錄一宗相連單位成交。

香港置業首席聯席董事曾家輝表示，宇晴軒3座中低層C及D室相連戶，實用面積共921方呎，屬3房套加工人房間隔，成交價1645萬元，實呎17,861元。

相關字詞﹕天富苑 竹園北邨 芊紅居 宇晴軒 二手破頂潮 未補地價 白居二

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