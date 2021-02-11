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富嘉花園2房實呎16116創新高 柏傲莊III開價前入市 大圍居屋一個月兩破頂

【明報專訊】港鐵大圍站上蓋矚目新盤柏傲莊III最快今日開價，部分準買家憧憬項目高價開售，索性於該盤開價前搶先購入區內二手物業，刺激區內多個屋苑做價。其中，鄰近大圍站的居屋富嘉花園，一個2房單位以780萬元已補價易手，實呎16,116元，打破上月海福花園所創下的沙田大圍居屋呎價紀錄。

明報記者 歐陽慧恩

美聯營業經理胡光義指，富嘉花園1座高層E室，實用面積484方呎，2房間隔，以780萬元已補價成交，實呎16,116元，創大圍居屋呎價新高。原業主2017年599萬元購入上址，帳面獲利181萬元或30%。大圍居屋對上成交呎價紀錄，為海福花園3座低層H室，上月以實呎16,088元所創下，而有關紀錄僅維持約一個月。

恒峰1288萬沽 實呎逼1.5萬雙破頂

同位於大圍的恒峰花園則錄得雙破頂成交。市場人士指，屋苑1座高層A室，以1288萬元連一車位成交，單位實用面積865方呎，屬3房1套連雙多用途房間隔，為屋苑優質景觀戶，實呎14,890元，成交價及呎價均創屋苑新高。據悉，屋苑車位市值約90萬元。原業主1998年以545萬元連車位一手購入上址，帳面獲利743萬元或約1.4倍。屋苑對上成交價紀錄為去年11月以1265萬元易手的3座高層H室，同屬連車位成交，最新紀錄較舊紀錄高23萬元或約2%。

世界花園實呎首破1.4萬

另外，市場人士指，同區樓齡達43年的老牌屋苑世界花園，位於月桂閣高層C室成交，實用面積894方呎，屬2房連工人房間隔，以1280萬元易手，實呎14,318元，呎價為屋苑首度升穿1.4萬元大關。原業主2014年720萬元購入，帳面獲利560萬元或78%。資料顯示，屋苑對上呎價紀錄由屋苑龍柏閣低層B室於今年1月所創下，該單位實呎13,983元，最新紀錄較舊紀錄高約2%。

第一城連天台戶實呎2.1萬逼高峰

此外，區內大型屋苑沙田第一城，呎價亦逼近歷史高峰。世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍透露，沙田第一城40座2房連天台戶，新近以608萬元成交，實用面積284方呎，連205方呎天台，實呎21,408元。原業主2017年以475萬元購入上址，帳面獲利133萬元或28%。翻查紀錄，是次為屋苑第三次成交呎價升穿2.1萬元水平，首宗為2019年9月底，由39座高層F室所創，實用面積284方呎，做價598萬元，實呎21,056元。值得留意，最新成交呎價僅次於今年3月，由39座連天台戶以實呎21,690元所創下的屋苑最高紀錄，該單位同屬實用面積284方呎，成交價616萬元。是次成交呎價只比該最高呎價紀錄低約1%。

相關字詞﹕沙田第一城 高價成交 創新高 居屋王 富嘉花園 大圍站 柏傲莊III

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