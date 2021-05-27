明報記者馬迪帆奪花旗財經新聞生力軍獎

「花旗集團傑出財經新聞獎」分成兩輪進行評審，今年由兩名新聞獎前冠軍得主周家誠、孔雪茵，以及資深傳媒人兼Y Communications董事總經理游淑儀完成初審後，再將入圍作品交由第二輪評審遴選，今年第二輪評審包括行政會議成員陳智思、賽馬會主席陳南祿、匯豐銀行前「一姐」馮婉眉、中電（0002）總監兼中華電力副主席阮蘇少湄、科大工商管理學院院長及資訊、商業統計及營運學系講座教授譚嘉因，以及今年新加入評審的BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時負責。

花旗集團香港及澳門區行政總裁伍燕儀昨日在頒獎典禮致辭時讚揚，一個良好社會必須認清及尊重事實，但事實卻多數不受歡迎，但即使未必「啱聽」，記者依然會尋找及報道事實，將真相呈現在公眾眼前，是需要有更大勇氣。

email:piano@mingpao.com

[小琴密語]