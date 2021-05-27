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經濟
2021年5月27日星期四
技術取勝
投資策略
TVB許濤：「年輕人」是目標觀眾 回應ViuTV威脅稱樂見其成 奧運節目料難獲利
許濤：關注組內容涉誤導誹謗 或採法律行動
「女股神」太空ETF建倉京東物流 涉資1.5億
A股靠穩 恒指重越29000點
小米維持銷售目標 稱晶片荒影響不大 首季多賺1.6倍勝預期 關注印度疫情
內地線下店成業務重心 全年或開萬店
美撤投資限制 富時指數評估重新納小米
衛健委指電子煙不安全 思摩爾急挫兩成
長汽授股權獎勵 條件3年盈利倍增
碧桂園折讓配售易居 套現約8億
偉祿要求先施開股東會 罷免馬景煊等3董事
日本城母企入股友和 公司估值近8.5億 合作拓線上線下服務
天星銀行中小企銀行戶口服務試業 名額100個
許留山食品製造被頒令清盤
fb亞馬遜Google遭歐美調查 反壟斷陰霾再現 科技股早段個別發展
亞馬遜659億購美高梅撼Netflix
納斯達克促放寬直接上市限制
張兆聰：食品股走勢佳 白雲山績佳可吼
李曉佳：節目製作似初創 反映ViuTV憂與喜
技術取勝：JS環球生活或展新升浪
明報記者馬迪帆奪花旗財經新聞生力軍獎
劉思明：比亞迪電子破降軌 銀娛料築底
周顯：炒完中國現代畫又炒乜？
湯文亮：移民找不到工作 怎算吸引？
富嘉花園2房實呎16116創新高 柏傲莊III開價前入市 大圍居屋一個月兩破頂
新白居二客入市竹園北邨 4年升值5倍
嘉里郭氏家族 8600萬沽陽明山莊
OASIS KAI TAK特色戶售5430萬破頂
名人紛購晉環 王兟2530萬買3房戶
新地古洞地中標價僅高次標近5%
永亨銀行2400萬沽新蒲崗舖
內地買車如買樓 也有限購
灣區須知：申新能源車牌照較寬鬆
安盛投資管理林芷蘅：內地樓市價量齊升 內房高息債可吼
債券基金門檻較低 可分散風險
技術取勝：JS環球生活或展新升浪
【明報專訊】長城汽車料24元沽壓大（圖）
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