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李曉佳：節目製作似初創 反映ViuTV憂與喜

【明報專訊】《ERROR自肥企画》上周五（21日）以致敬《新世紀福音戰士》最終回的方式，帶出對抗娛樂碎片化、每個人在崗位各盡其力等信息，將節目推向高潮作結，在社交媒體引起巨大迴響。不少網民說，他們已養成在晚上11時等收看節目，或翌日等重播的習慣，節目曲終人散後，本周對着電視難免有點失落，這或反映了ViuTV在業務發展的憂與喜。

尋新市場增長成重要課題

ViuTV創作奉行由創作團隊向管理層「賣橋」，製作是次的節目「無制限OT編集團」核心成員的年齡全部不過30歲，得高層放手「畀埋條命」地創作，有論者認為與初創企業團隊十分相似，找到市場的不足，然後推出新產品解決。不過相對地，這種業務模式的可持續性較弱，《自肥》完結後，接力節目未必可承接所有觀眾。即使同樣是「無制限」的作品，去年2月播出的《美女郊遊遊》頗受好評，但8月推出的《大海男兒》評價則有所不及。

當ViuTV藝人的廣告差不多攻陷全城，尋找新市場增長會是繼續發展下去的重要課題，若要發展海外市場，搞笑節目不用廣東話，功力肯定打折扣，偶像路線則要面對韓國、中國內地的競爭。目前ViuTV黃金時間廣告費較電視廣播（0511）（TVB）低九成，能否加價提升收入有待觀察，大老闆李澤楷曾在股東會笑言，從電盈（0008）股價反映，電視業務等同免費 。

撇除政治因素，TVB節目似乎也缺乏令人開電視的衝動，但這是今日的事嗎？2015年毛記電視以改編歌曲諷刺時弊打響名堂，2016年舉辦實體「分獎典禮」同樣在社交媒體不斷「洗版」，不少人討論網媒興起和電視沒落。不過時至今日，毛記影響力已不能與當年相比，改歌環節在2017年初完結，近年主攻Talk Show及舞台劇，但似乎仍未找到保持當年影響力的方法，但大台，還是那個大台。

TVB屢被批評工廠式生產節目，但亦反映這是一個穩定的業務模式，劇情重覆複但簡單易懂，以有限資源填滿周中三線的劇集共2.5小時黃金時間，在合家歡、年長觀眾慣性收視下，保持約20點收視，維持30秒14萬元的廣告費，及後也有海外華人市場發行的收入。劇集製作所需資源更多，ViuTV自製劇集至今不能維持連續播放，TVB至少在劇集上，仍佔有絕對的優勢。

TVB營運模式礙轉型 改革未成功

不過也如同傳統大型企業，營運模式亦影響TVB的轉型能力。是次TVB大刀闊斧更換綜藝高層，請來有成功經歷的曾志偉和王祖藍。結果花了更多開支，只換來差不多的收視，擴大年輕客層的目標不算成功。若單就營運角度，無限輪迴《流行經典50年》應是更佳選項。創作架構由上而下、主事人眷戀歡樂今宵年代、底層人員無從發揮創意，因此營運太多制約、依靠由上而下的改造，令改革未見成功，與雅虎（Yahoo）的沒落倒有一點相似。

至於初創團隊無疑有相當不確定性，但同時有無限可能性，1967年創出《歡樂今宵》的蔡和平，當年也只有21歲。《自肥》最後導演Mike自言在行走一條特別的路，不太肯定觀眾對節目有什麼的反應，不過一個行業的進步，正是由不少初創推動，他們值得有更多的支持。荷蘭番茄，或者真的能變出叉雞飯。

[李曉佳 財經澡堂]

相關字詞﹕無制限OT編集團 初創 無綫電視 毛記電視 初創企業 ERROR自肥企画

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