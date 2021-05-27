納斯達克促放寬直接上市限制

美國證交會（SEC）上周批准了納斯達克交易所的建議，允許企業透過直接上市籌集資金，不過股票須在指定的價格範圍內開始交易，若股票交易價格超出指定範圍，將被撤消上市。納斯達克現要求SEC取消直接上市企業的新股開市價格上限，只要求新股開市價，不能低於股價範圍下限的兩成。納斯達克表示，曾與多家企業及相關顧問溝通，相信企業對定價範圍的限制感到憂慮，若交易價格受到限制，相信企業不願透過直接上市機制集資。

英研立法 阻損國安企業上市

此外，英國財政部研究立法，對在倫敦證交所（LSE）上市的公司實施更嚴格的法規，允許以國家安全為由，阻止企業上市。英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）將在數個月內，就相關立法展開公眾諮詢。若一些企業被指可能令外國政府獲得英國國家機密或商業機密，英國政府可能阻止其上市。那些可能損害英國利益相關個人所擁有的企業，也可能無法在倫敦掛牌。目前美國實施一些投資禁令，禁美國人與有軍方背景的中國企業進行股票交易。

（綜合報道）

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