亞馬遜659億購美高梅撼Netflix

亞馬遜發聲明稱，這筆交易的真正價值，是與美高梅團隊重新構思和發展其知識產權（IP）寶庫。今年迄今，媒體已宣布的併購交易總值超過2400億美元，是踏入2000年以來最高。業界紛紛加快對串流媒體業務的發展。迪士尼、蘋果、華納媒體、Comcast和Discovery都在過去18個月內推出串流媒體平台。較早前，亞馬遜簽署了一項每年價值約10億美元的美式足球聯盟（NFL）轉播協議。亞馬遜去年的內容支出為110億美元，高於前一年的78億美元。

散戶再掃貨 GME及AMC早段漲近兩成

美國經濟活動重啟，支持美股三大指數午夜前向上。社交媒體近期流傳散戶愛股GameStop（GME）與AMC被沽空的消息後，散戶再次聯手買入。GME與AMC繼周二分別漲16.24%及19.96%後，昨早段再漲約16%及18%。此外，荷蘭法院昨裁定荷蘭皇家殼牌石油須在2030年較2019年減排45%，較其原本減排20%的目標高出很多。該公司將尋求上訴，消息未影響其股價。

（綜合報道）

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