fb亞馬遜Google遭歐美調查 反壟斷陰霾再現 科技股早段個別發展

另一方面，德國反壟斷監管機構也在調查Google的市場主導地位是否太強，若然認定Google的市場影響力太大，可要求Google整頓其商業行為。美國科技股早段個別發展，fb股價微跌，亞馬遜和Alphabet早段微升。

《金融時報》：歐盟快正式調查fb

fb在2016年推出Marketplace服務，讓用戶使用該平台買賣貨品。《金融時報》引述知情人士稱，針對fb的正式調查，將在數天內啟動，調查範圍仍在敲定。消息稱，在證據收集過程中，fb與歐盟委員會關係緊張。

由於憂慮歐盟提出的問題過於廣泛，並侵犯fb員工私隱，fb甚至將歐盟委員會告上法庭。

至於亞馬遜的訴訟，華盛頓特區檢察長的焦點，在於亞馬遜與其平台上的第三方賣家之間的協議。檢察長拉辛（Karl Racine）稱，這些協議阻止賣家在亞馬遜以外的網上銷售途徑，包括自家網站，提供更低的價格。

華盛頓檢察長：亞馬遜逼買貴貨

拉辛指出，亞馬遜向平台上第三方賣家收取的佣金，可達產品價格四成，而亞馬遜不允許賣家向其他網站提供更低的價格，變相令消費者買貴貨。他說，亞馬遜在美國網上零售市場的份額達七成，對網上銷售擁有定價能力，使亞馬遜處於比其他平台更有利的位置。

亞馬遜反駁這些指控，稱第三方賣家可自行定價，不過「我們保留不向顧客推薦價格不具競爭力的商品的權利」。訴訟文件稱，直至2019年，亞馬遜都明確禁止美國賣家在其他平台提供更低的價格。亞馬遜之後取消這政策，取而代之的是「公平定價政策」。在此政策下，亞馬遜會監測其他網站的價格，若有賣家在亞馬遜銷售的產品比其他平台貴，亞馬遜可暫停展示該賣家的貨品。訴訟文件稱，賣家傾向屈服於亞馬遜，甚至會要求沃爾瑪（Walmart）等平台加價，使貨品價格與亞馬遜看齊。

此訴訟僅適用於華盛頓特區，但拉辛期望其他州加入訴訟行列。分析指，今次訴訟的關鍵，是證明亞馬遜是否傷害消費者權益，毋須證明亞馬遜是否壟斷市場，在舉證方面相對簡單，可能成為監管機構限制科技巨企的新策略。

德查Google有否提供足夠選擇

此外，德國反壟斷監管機構表示，已對Alphabet及其歐洲的子公司在處理數據方面，是否利用了市場支配地位展開調查。此調查將研究Google在其提供的數碼服務中，是否就數據使用方式，為用戶提供足夠選擇。與此同時，德國聯邦企業聯合管理局（FCO）也開始調查Google的市場影響力。若認定其市場影響力太大，該監管機構可根據1月通過的數碼競爭法，要求佔主導地位的數碼公司整頓其商業行為。

（綜合報道）

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