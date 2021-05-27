經濟

日本城母企入股友和 公司估值近8.5億 合作拓線上線下服務

【明報專訊】疫情之下網購當道，老牌家品連鎖店也要加大線上投放。連鎖零售商日本城母企國際家居零售（1373）昨宣布，透過旗下全資子公司日本城，認購網購平台友和約546.59萬股A股優先股，佔該集團擴大後已發行股本約2.77%。以總對價300萬美元（約2340萬港元）估計，折算友和估值約8.45億元。事實上，友和早在2019年已獲創新科技署伙同海闊天空創投（Beyond Ventures）入股。

明報記者 蔡穎霖

國際家居零售公告指出，日本城已於本月與友和簽訂戰略諒解備忘錄，雙方將利用各自的資源互相合作，包括但不限於營銷、倉儲服務、分銷渠道和信息技術等，給客戶提供線上線下融合（OMO）的新體驗。相關策略例如聯合營銷活動和會員計劃、促進庫存與物流共享，以及電商平台上進行合作等。

公告披露，國際家居零售斥資300萬美元配售友和約546.59萬A股優先股，佔擴大後的已發行股本約2.77%。集團表示，冀透過友和的電商經驗和能力，進一步擴展其線上業務功能並打入電商市場，提高集團品牌知名度。

80後夫妻創立

友和早年獲創科署注資

友和於2013年由「80後夫妻檔」胡發枝與徐嘉穎，共同投資約100萬元成立，主要售賣家電、3C及美容產品。國際家居零售今次入股，已非友和首次獲得大型投資。翻查資料，友和在2019年4月及11月，先後兩次獲得創新科技署旗下的「創科創投基金」伙同海闊天空創投投資，兩次投資金額均為650萬元，合計1300萬元。

綜合公司註冊署及公告資料計算，是次增發後，友和股本累計增至約1.97億股。當中以胡發枝和徐嘉穎分別持有7446萬及7154萬股普通股最多，佔擴大後已發行股本約37.74%和36.26%。創新科技署及海闊天空創投，分別持有1176.34萬及2443.17萬股A股優先股，佔比約5.96%及12.38%。

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