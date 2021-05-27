經濟

偉祿要求先施開股東會 罷免馬景煊等3董事

【明報專訊】本地老牌百貨公司先施（0244）去年宣布賣盤，但至最後階段，原大股東兼現任主席及行政總裁馬景煊接連出招，令新入主的中資股東偉祿（1196）連番受阻。偉祿昨日表示，曾要求派員進駐先施董事會不果，反遭冷待，拖延近一個月，因此改為要求召開特別特別大會，罷免馬景煊等共3名董事職務，改委任偉祿一方共8人入董事局。

先施賣盤拖延超過一年，林曉輝為首的偉祿及原先施大股東馬景煊雙方持續角力並處於膠着狀態。偉祿自5月7日在確定已收貨逾五成並成為先施大股東後，向先施董事會提出委派陳曙鍵及鍾振雄出任非執行董事及獨立非執行董事，並有意在6月3日進一步尋求先施董事會協助，提名及委任6名新董事。

偉祿擬委8人入董事局

不過，先施至上周五（21日）告知偉祿尚未委任陳、鍾兩人，偉祿其後建議先施在周二（25日）提名委員會、薪酬委員會及董事會將委任新成員加入議程，避免完成收購要約後董事人數少於5名的不理想情况，但經其多次查詢後，均未獲先施董事會確認。偉祿基於對先施董事會的正常運作產生疑慮，因此於5月25日向先施的秘書處提交書面請求，在6月15日或之前召開股東會。兩方股東將在股東大會上對決。

根據偉祿的動議，提出在6月15日或之前，委任其主席林曉暉夫婦、四洲（0374）主席戴德豐，連同陳、鍾等8人出任先施董事，同時動議罷免主席及行政總裁馬景煊、他的堂兄弟兼獨董馬景榮及非執董陳文衛的職務。

另外，先施昨同日公布，將原定於周五（28日）舉行的董事會押後，並適時公布舉行日期。集團解釋，延期是因為需要額外時間完成去年度業績審核。

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