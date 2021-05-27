碧桂園折讓配售易居 套現約8億

在上月底，易居曾公布向阿里巴巴（9988）旗下的淘寶中國折讓配股，另通過發行2.48億股股份向阿里旗下Alibaba Investment收購合資公司TM Home Limited餘下85%權益，令阿里系由原來在易居只持有8.32%，一舉增至超過25%，交易導致易居股價大升，由交易公布至今已升逾15%。據易居2020年報顯示，碧桂園持有共近1.717億股易居股份，是次減持後料持有股數將降至7.37億股水平。

開拓藥業傳配股 集資逾11億

此外，開拓藥業（9939）傳以先舊後新方式配售1820萬股，公司主要股東郭創新旗下的 KG Development亦配售370萬股，每股配售價為每股64至65元，較昨日收市價70.7元折讓近8.1%至9.5%。是次開拓藥業將集資11.65億至11.83億元。另彭博社引述銷售文件指出，中國旭陽（1907）擬以每股5.9元配售最多3.5億股，作價較昨日收市價6.02元折讓約1.99%，集資至多20.65億元。