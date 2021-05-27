經濟

長汽授股權獎勵 條件3年盈利倍增

【明報專訊】長城汽車（2333）於周二晚宣布擬向公司中高層授予A股激勵計劃，同時為計劃定下年度業績目標，因而獲大行唱好，昨日股價上揚，早段曾升逾7%，收報21.75元，升5.33%。

根據該激勵計劃，長汽將向包括高級管理人員、子公司董事及中層人員和核心技術骨幹共586人，授予4318.4萬股限制性股票，佔公司股份總數0.469%。另向8784名子公司董事、高中層等授予3.97億份股票期權，佔公司股份總數4.317%。

獲大行唱好 股價昨上揚

同時，計劃將根據每個考核年度業績目標達成情况，確定限制性股票的可解除禁售比例。其中，首個解禁期要求今年汽車銷量不低於149萬輛，年淨利潤不低於68億元（人民幣‧下同）；第二個解禁期要求明年汽車銷量不低於190萬輛，淨利潤不低於82億元；第三個解禁期則要求2023年汽車銷量不低於280萬輛，淨利潤不低於115億元，變相為長汽定下了2023年銷售及盈利要較今年接近倍增的目標。

瑞信及大和均認為股份激勵計劃屬正面消息，瑞信指計劃可鼓勵參與者積極作出對公司有好處的決定。大和認為，雖然長汽在銷量目標上較進取，在盈利能力改善方面未有太聚焦，每輛車利潤目標只在4100元至4600元，水平低於去年的4800元，但整體而言，長汽的目標稍為正面。

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