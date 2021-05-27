經濟

衛健委指電子煙不安全 思摩爾急挫兩成

【明報專訊】國家衞健委和世衞組織駐華代表處昨日共同發布《中國吸煙危害健康報告2020》，報告指出有充分證據表明電子煙不安全，會對健康產生危害。報告一出立即「震散」一眾電子煙股，思摩爾（6969）尾市曾插近兩成，收報51.15元，跌17.1%；中國波頓（3318）亦收跌17.9%，報4.3元。中概股霧芯科技（RLX），美股盤前亦跌超一成。相反，傳統煙草股中煙香港（6055）則獲消息提振，收報18.48元，升3.9%。

衛健委報告指出，中國吸煙人數超過3億，15歲及以上人群吸煙率為26.6%，其中男性吸煙率高達50.5%。

傳統煙草股中煙香港升4％

在電子煙方面，報告指電子煙煙液中含有有害致癌物質及尼古丁，後者除了讓使用者產生依賴性，並可能導致心血管疾病。此外，報告亦援引部分實驗室研究表示，電子煙煙霧具有細胞毒性，更容易發生DNA損傷和死亡。

再者，和傳統卷煙有別的是，電子煙產品往往會添加不同香味，不合理使用調味劑，會增加對電子煙使用者的危害。而且使用電子煙可能致人更容易使用傳統卷煙，這一現象在青少年中尤為明顯。

報告雖不利電子煙前景，但昨日被傳已經完成電子煙業務專利佈局，預計6月可進入大規模量產的比亞迪電子（0285）反而不像思摩爾那樣受打擊，股價曾升兩成，收報50元，升11.73%。

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