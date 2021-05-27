經濟

小米維持銷售目標 稱晶片荒影響不大 首季多賺1.6倍勝預期 關注印度疫情

【明報專訊】近月全球手機製造商及車企均受晶片荒影響，製造大國印度近日更受疫情困擾，早前有媒體因而報道，小米（1810）要下調全年出貨量目標。然而，小米集團合伙人兼總裁王翔昨日在業績會中提到，晶片短缺對集團的影響不大，集團亦會對印度業務作出調整，強調未有下調全年目標。小米同時公布首季業績，收入和經調整淨利潤均遠勝預期，並創單季新高。

明報記者 陳麗歡

集團首季經調整淨利潤按年大增1.64倍，按季亦增89.4%，達60.69億元（人民幣．下同），遠勝市場預期的39.3億元；收入按年升54.69％至768.82億元，按季亦升9.1%；毛利按年大增87.36％至141.61億元，其中智能手機的毛利率更創下上市以來新高，達12.9％（見圖），按年升4.8個百分點，按季升2.4個百分點。小米昨日績前收報28.15元，全日升1.44％。

晶片荒或推高小米產品售價

早前曾有台灣媒體報道，基於印度的疫情嚴重，影響出貨進度，今年小米手機出貨量目標由2.4億部下調至1.9億部。王翔昨晚於業績會上表示，關注印度疫情，但全年出貨目標和市佔率暫未有「太大的變動」，變相否認此前的傳聞。

王翔預計，今年根本性改變晶片短缺的機會不大，但小米面對短缺問題不嚴重，集團現有原材料資源仍可達至手機出貨量的增長，重申目前未有下調手機出貨量的全年預測。然而，王翔稱，晶片短缺衍生的原材料價格上調問題，會影響終端產品價格調整，若小米產品售價上調是「不得已」，望消費者能理解。

早前集團正式確認會「造車」，擬成立電動車子公司。王翔指出，目前造車仍處於早期階段，正組建團隊及做市場研究，之後會再規劃產品。他又稱，汽車產品的推出至少要2年至3年時間，相信產品亮相時，晶片供應問題已經解決。

智能手機收入按年升七成

首季主要業務均錄得增長，佔比最大的智能手機收入達514.91億元，按年升69.8％。值得留意的是，小米近年推出多部中、高端智能手機，當中首季高端智能手機出貨量超過400萬部，集團在4000至6000元的產品市佔率，由去年首季的5.5%升至今年的16.1%。

至於IoT與生活消費產品收入按年升40.5％至182.43億元，互聯網服務收入按年升11.35％至65.71億元，毛利率達72.4％。當中廣告業務收入再創單季新高，達39億元，按年升46.3％。

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