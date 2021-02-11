A股靠穩 恒指重越29000點

北水昨淨流入8.16億 連續11天正數

北水昨日淨流入8.16億元，為連續第11日錄得正數，不過金額較昨日的78.59億元大為縮減。科技股繼續獲北水支持，騰訊（0700）和比亞迪電子（0285）均有6.6億元淨買入，亦有5.75億元淨買入美團（3690）。

科指升0.85%報8072點，多隻重磅股均上升，騰訊升1.31%，美團升1.08%，不過快手（1024）延續公布季績後的頹勢，早段一度跌穿200元見198.5元，為上市以來新低，及後收窄跌幅，收跌0.39%報204.8元。阿里健康（0241）績前挫5.7%，為表現最差的恒指成分股。

海底撈（6862）獲摩根士丹利上調評級至「增持」，昨升4.8%，為表現最佳藍籌。人民幣升穿6.4，有利美元債較重的內房股，寶龍地產（1238）升4%，中國恒大（3333）升3.2%。