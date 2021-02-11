「女股神」太空ETF建倉京東物流 涉資1.5億

京東物流傳一手中籤率8%

京東物流將於今天正式公布招股結果，明天正式掛牌。昨日市場消息指出，該股公開發售超購715倍，凍資5731億元，一手中籤率為8%，認購300手始穩獲一手。由於公開發售超購逾700倍，將觸發回撥機制，公開發售比例由3%增至9%。傳京東物流將以每股40.36元定價，接近招股價區間39.36元至43.36元的下限，集資近246億元。

另一科網公司網易（9999）昨宣布，擬分拆旗下網易雲音樂在港上市，同時表明網易股東將不會有優先認購權。上市保薦人分別為中金公司、美銀證券及瑞信。

網易擬分拆雲音樂在港上市

根據網易雲音樂向港交所（0388）遞交的初步招股文件，截至2020年12月底止，公司收入按年增長約1.1倍至48.96億元（人民幣‧下同），虧損按年擴大46%至29.51億元，但經調整虧損錄得15.68億元，按年輕微收窄。網易雲音樂主營在線音樂服務，截至2020年12月底止，平台月活躍用戶（MAU）約有1.8億，按年增加22.6%。在線音樂服務月付費用戶則有近1600萬，按年增加逾86%。

網易表示，是次分拆的詳情（包括全球發售的規模和架構、集團於網易雲音樂的股權百分比的減幅）尚未落實。分拆完成後，網易仍將持有網易雲音樂不少於50%的投票權。據悉，網易雲音樂現時由網易持股約62.46%，而公司主席、首席執行官及執行董事丁磊持股約43.2%。

昨日有內媒報道，網易雲音樂擬向全球發售約2132萬股，當中90%為國際配售、10%在港公開發售，每股最高發行價330元，集資額約70.36億元。公司對此不予置評。

明報記者

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