經濟

許濤：關注組內容涉誤導誹謗 或採法律行動

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）昨日舉行股東周年大會前周末，有自稱TVB小股東的關注組向傳媒發信，並在社交網站設群組炮轟TVB進行多宗「蝕本」交易。

昨日該公司股東會內，有不少股東質詢TVB管理層情况。TVB主席許濤重申，有關群組發出的內容涉誤導及誹謗，有需要時會採取法律行動追究。事後「TVB小股東關注組」回覆本報查詢時指出：「相信所有TVB股東都不會滿意。」

許濤指出，由於群組沒有和公司正式接觸，並匿名運作，公司無法核實對方的小股東身分。他強調：「群組所提內容很大程度涉誤導及誹謗，已將相關內容轉交律師處理，及接觸相關機構將有關帖文移除。律師團隊正密切關注，並在有需要時採取相應法律行動。」

多項議案罕現大量反對票

至於「關注組」表示，他們已將許濤的回應轉貼到另一群組，並認為「初步看到完全無回答他們任何一個問題」，群組負責人相信所有TVB股東都不會滿意，稍後會再商量如何回應。

TVB昨日公布大會投票結果，是上市以來罕見多項議案出現大量反對票。雖然全部議案最終都獲得通過，但當中重選非執行董事利憲彬、兩名獨立非執行董事盧永仁及盛智文，分別錄得41.97%、44.66%、47.57%反對票，另股東對授權回購股份等議案反對票比例亦高近五成，意味只差毫釐便遭到否決。

相關字詞﹕TVB小股東關注組 許濤 電視廣播

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