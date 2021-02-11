TVB許濤：「年輕人」是目標觀眾 回應ViuTV威脅稱樂見其成 奧運節目料難獲利

【明報專訊】免費電視市場近期掀起新一輪競爭，電訊盈科（0008）旗下免費電視ViuTV步步進逼，電視廣播（0511）（TVB）旗下翡翠台亦變陣大搞綜藝節目迎戰。TVB主席許濤昨日在股東會上，面對股東質詢如何保持競爭力時形容「行業蓬勃見新氣象是好事，觀眾受益多了節目睇」。他說現時TVB綜藝及劇集收視點介乎20至30點，內容廣泛，針對不同年齡層。隨着綜藝製作團隊強化，他們已開發清談及選秀節目，將節目內容多元化，他相信觀眾樂見。
明報記者 陳偉燊
許濤表示，此前找來藝人曾志偉及王祖藍等做多元嘗試，當中《尋人記》錄得20點以上收視，甚至有內地視頻擬代理相關節目形式；《星夢傳奇》亦有近20點收視。他說，現時TVB的綜藝及劇集收視介乎20至30點，內容廣泛，針對不同年齡層，尤其年輕人更是他們的目標觀眾，希望「贏得他們的口碑」。
綜藝劇集收視20至30點
東京奥運將於7月下旬舉行。許濤表示，TVB擬於5條免費頻道及OTT平台myTV SUPER，分別製作500小時及逾1000小時奧運節目，基於新冠疫情關係，他難言有否商業效益，但無論結果如何，也希望向觀眾分享及提供服務。
面對小股東質疑在合營電影製作公司Imagine Tiger Television（ITT）入帳方式，以及擔心該業務是否需要撥備，許濤回應指，預期該公司有利可圖。他指ITT由外國著名導演及內容製作人Brian Grazer及Ron Howard創辦，其製作的劇集《Why Woman Kill》更有韓國公司爭取版權代理，將來擬爭取改編權拍廣東話版。
至於有小股東質疑內地業務虧損，許濤以TVB業績回應指內地業務自2015年錄得逾2億元收入，到2020年已增至8.03億元，5年內增加逾3倍，增長甚至高於公司其他業務部門。財務總裁及公司秘書麥佑基重申，公司在2020年度年結時債券投資尚餘5.1億元，相對總資產98.32億元約5%，比例不高。
李寶安轉任顧問 人工不減反增
此外，副主席兼行政總裁李寶安將於今天起退休，TVB改與他簽署諮詢協議，由6月15日起為期一年，李寶安將向TVB提供策略意見及行業專業知識，並確保其職責有序及順利過渡。李寶安據此收取每月服務費逾57.2萬元，另加服務期滿後可獲總服務費10%之花紅逾68.6萬元，共755.16萬元。這比他在2020年度總值711.8萬元的薪金和福利為高。