施羅德資管張曉冬：看好半導體 內房有下行壓力

施羅德首席投資總監及多元化資產投資全球主管Johanna Kyrklund表示，不少投資者看到部分科技巨企表現亮麗，許多多元化投資組合的投資者都在為自己「過分謹慎」而後悔不已。舉一個極端的例子：Tesla。Tesla （TSLA）股價單單是2020年便已飈升了695%，難怪會出現「FOMO市」。所謂「FOMO」，英語全稱是fear of missing out，意思是害怕錯過。「雖然我對經濟前景一點也不悲觀，但期望過高最終或會落空」。其中一個可能是新冠病毒確診宗數增加，以及疫苗接種不力導致歐洲再度進入封鎖狀態。同時，疫苗接種的進度也有可能因為政治或供應問題受阻。

美債息升日圓弱 利好日本市場

亞洲市場中Kyrklund看好日本，回望過去，日本市場通常在美國國債收益率上升時都有良好表現。這是因美元兌日圓通常會隨債券收益率上升而轉強所致。日本是一個出口導向型經濟體，因此日圓貶值將使日本商品變得相對更具吸引力。工業也是日本經濟的重要部分。隨着全球經濟復蘇，日本經濟應有望做好。價值投資指的是購買優質且交易價格低於其真實價值的公司。當貼現率上升時，市民不用支付過高的價格，當下實際收入的吸引力也會上升。

遭冷落多時 英國股市可看好

另一個看好的國家是英國，與價值股一樣，英國股市已備受冷落多時。雖然該市場近年的表現在英國脫歐的不確定因素和新冠疫情雙重打擊下明顯跑輸大市，但今後也有可能迎頭趕上。此外，由於英鎊強勢，英國投資者將部分資金留在本國市場或許是可取的選擇。

不過，她認為債券收益率將進一步上升，但目前的拋售不似會惡化。事實上，債券可能會在今年稍後時間變得更具吸引力。她表示，目前會避開的是黃金。雖然黃金通常被視為通脹對冲工具，但其表現在本輪通脹早段欠佳，因此她認為現在不是「典型」的通脹。

通脹「非典型」 避開黃金

至於香港投資者最關心的中國股市，預料下半年仍然有個別行業表現較為突出。施羅德投資管理（上海）股票基金經理張曉冬表示，近期銅價突破每噸1萬美元的心理關口，創下2011年以來的高位。

在5G、新能源車以及潔淨能源基礎設施建設的逐漸普及下，市場普遍預期銅價上漲可能會轉為結構式趨勢，像鋼鐵及鋁等其他大宗原料亦於近期回到幾年來的高位。此外，就第一季度企業盈利而言，成本壓力和價格上升成為了投資者最關注的焦點，通脹持續向上差不多已在發生。

近日公布的資料顯示，中國內地的生產物價指數（PPI）增長速度持續高於市場預期，為下半年消費物價指數（CPI）快速向上增添壓力，內地流動性有可能會面臨提前收緊的風險。近期中央多個會議上持續強調，經濟復蘇步伐不穩定，而且個別行業復蘇情况有差別。因此，中央更指示宏觀政策必須保持其一致性、穩定性及持續性，避免快速轉向。該政策聲明可望緩和市場對內地貨幣政策快速緊縮的憂慮。

近期內地A股已逐漸步入調整期，但行業板塊表現個別發展。張曉冬表示，以大宗原物料為主的上游行業在短期內仍將是市場追捧的焦點，至於中下游行業方面則受成本上漲影響，而面臨較大的毛利壓力。

此外，由於科技板塊的估值較高，近期同樣出現較大幅度的調整。長遠而言，「十四五」報告所提及的科技創新和國產替代的政策導向都將推動行業發展。他表示，持續看好半導體及被動原件兩個板塊。風險方面，則留意內房行業，因為在政策調控的影響下，該等行業有下行風險。

龍彩霞 明報記者

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