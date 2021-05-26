䨇寓開放戶呎價升破1.9萬 創同類新高

黃慶德表示，上述單位原業主於2016年以約392.7萬一手購入，持貨逾4年，帳面賺約118.3萬元或30%。

太古城三房34年升值20倍

港島指標屋苑太古城本月迄今累錄43宗成交，預料勢將超上月全月44宗，逼近2019年3月錄得46宗的按月最高紀錄。中原高級區域營業董事張光耀稱，翠榕閣中層B室、實用1015方呎三房連套間隔、享海景，原業主去年9月放盤叫價2600萬元，累減112萬元或約4％，以2488萬元沽出、實呎24,512元；原業主1987年以120萬元買入單位，持貨34年，帳面獲利2368萬元或約20倍。

香港置業區域董事方文偉表示，旺角SKYPARK中層C5室，採開放式間隔，實用310方呎，議價後減28萬元或約4.4％，以610萬元易手、實呎19,677元；原業主2016年8月以約507.1萬元購入，持貨逾4年，帳面賺約102.9萬元或約20％。

SKYPARK開放戶610萬易手

荃灣半新盤柏傲灣新錄首置客入市，美聯高級分區營業經理何振榮表示，柏傲灣2B座低層C室、實用421方呎一房間隔，原業主新近減價50萬元或5%後，以880萬元沽出，實呎20,903元；原業主2017年4月以696.8萬元購入，持貨4年，帳面賺逾183萬元或26%。