中原招攬投資者 參與倫敦學生公寓項目

中原集團主席施永青接受訪問稱，公司客戶中，除要求投資高風險、高回報產品外，亦希望分散資源、投資相對穩定及持續可靠的產品，而學生公寓物業最大特色，是物業價值不會大升，但回報穩定，因為全世界的家長均重視子女教育，並笑言「讀書錢不會慳」。

施永青：價值不大升 勝在回報穩

因此，以學生為對象的學生公寓，即使在新冠疫情下仍有穩定收入。

是次中原投資管理計劃投資的三個物業，均位於倫敦市Zone 1；中原投資管理（開曼）總裁葉明慧表示，三個物業預計可提供約127個牀位，涉約4.18萬方呎樓面，最細房間面積約80方呎，目前每周租金約235至310英鎊（即約2585至3410港元）。

選定3核心區物業 投資額2.2億

若參照市場同類投資計劃，每名投資者入場費約100萬英鎊（約1100萬港元）。葉明慧續稱，三個物業總投資額約2000萬英鎊，估計投資者可獲4厘回報。

被問及會否擔心國際關係影響留學生人數，葉明慧稱，英國目前約有200萬大學生，海外留學生只佔當中約四分之一，其餘均為當地學生，惟他們不少都是穿州過省上學，對住宿有一定需求，英國大學提供的宿位只有約17%，故即使只租予本地生，租金收入亦相當穩定。

中原投資管理在2019年，亦以相同形式投資美國得克薩斯州、喬治亞洲兩個學生公寓物業。葉明慧稱，當時吸引約20名投資者參與，當中超過一半為內地人，在新冠疫情下，項目回報並無大影響，上述兩個美國項目，現出租率分別約95%及100%，去年亦有單位數字的加租幅度，每年向投資者均派發4厘回報。