「富二代」莊家淦羅君兒購晉環兩房

另外過去3日累收約300張入票的恒地（0012）鴨脷洲17個月樓花逸南，加推2號價單涉18伙；恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，是次加推單位包括3伙開放式戶、15伙1房戶，實用面積186至264方呎，維持最高6%直減折扣，整批折實均呎25,372元，與首批50伙折實均呎25,228元相若，撇除樓層和景觀因素，屬原價水平。

逸南折實均呎2.53萬 加推18伙

至於單位折實價，介乎460.8萬（10樓E室、實用面積186方呎開放式戶）至686.4萬元（22樓A室、實用面積264方呎1房戶）、折實呎價24,547至26,281元，整批單位折實價計總值約1.1億，日內落實銷售安排。