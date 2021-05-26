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「富二代」莊家淦羅君兒購晉環兩房

【明報專訊】5月焦點新盤、路勁（1098）及港鐵（0066）等發展的黃竹坑港島南岸晉環，吸引不少城中「富二代」入市；土地註冊處資料顯示，晉環第1A座22樓實用面積612方呎B室，本月初以1846.2萬元售出，實呎逾3萬元，登記買家為莊家淦（CHUANG KA KAM GEOFFREY）、即莊士機構（0367）「太子爺」兼執行董事。同時，屋苑1A座實用面積581方呎16樓E室，成交價為1716.4萬元，實呎2.95萬元，登記買家為羅君兒（LAW QUEENIE ROSITA），即連鎖時裝店Bossini創辦人羅定邦孫女。

另外過去3日累收約300張入票的恒地（0012）鴨脷洲17個月樓花逸南，加推2號價單涉18伙；恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，是次加推單位包括3伙開放式戶、15伙1房戶，實用面積186至264方呎，維持最高6%直減折扣，整批折實均呎25,372元，與首批50伙折實均呎25,228元相若，撇除樓層和景觀因素，屬原價水平。

逸南折實均呎2.53萬 加推18伙

至於單位折實價，介乎460.8萬（10樓E室、實用面積186方呎開放式戶）至686.4萬元（22樓A室、實用面積264方呎1房戶）、折實呎價24,547至26,281元，整批單位折實價計總值約1.1億，日內落實銷售安排。

相關字詞﹕晉環 逸南 羅君兒 莊家淦

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