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柏傲莊III快開價 河景呎價料破3萬 恒地HENLEY次輪開售 全晚沽38伙佔四成

【明報專訊】即將踏入6月，再有焦點新盤部署登場。新世界（0017）與港鐵（0066）合作的大圍站柏傲莊III，最快明日開價，並擬下月初首輪銷售；新世界預告，項目望城門河景的4房大戶擬招標發售，有信心成交實呎逾3萬元。至於恒地（0012）啟德THE HENLEY I，昨晚次輪銷售沽約38伙，佔可售單位總數伙96伙的四成。

明報記者 李舒盈、林尚民

新世界營業及市務部總監黃浩賢表示，柏傲莊III日內開價，首張價單涵蓋全盤不同戶型，包括1房至4房；至於柏傲莊III提供的4房戶，最大賣點是坐擁城門河景，為今期獨有的「樓王」，將以招標形式推出，有信心成交呎價可打破之前標準單位最高3.02萬元的紀錄。

新世界黃浩賢：料可吸之前兩期向隅客

黃浩賢續稱，柏傲莊III料可吸引前兩期的向隅客及用家，預計6月初展開首輪銷售。此外，新世界昨日安排地產代理高層，優先參觀設於荃灣愉景新城商場的示範單位，反應熱烈，本周末正式對公眾開放。

柏傲莊系列由7座住宅組成、分三期發展共提供3090伙，柏傲莊III提供892伙，戶型涵蓋1房至4房，實用285至1695方呎，早前已上載樓書。柏傲莊自去年10月推出第一期以來，備受市場矚目，更創多個紀錄，其中一個實用345方呎連天台1房單位，以1043萬元售出、實呎30,232元，成交呎價創新界1房新高。柏傲莊I首輪開售前勁收約2.27萬票，成1997年後香港新盤收票王，首兩期更於短短約1個半月內賣出2103伙，套現達238億元。

至於恒地啟德THE HENLEY I，昨晚以折實均呎29322元次輪推售96伙，包括屬首推、折實入場費約573萬元的開放式單位，據悉全晚售約38伙，令項目本月中推出至今累積售出單位總數增至177伙。

昨晚售出單位包括2座35樓A室、實用889方呎3房1套連衣帽間戶型，成交價3131.25萬元、實呎35,222元，成交價創項目標準分層戶新高紀錄。恒地同系馬鞍山迎海4期迎海‧駿岸，最新售出第6座31及32樓B室、複式特色戶，成交價6000萬元，實用2913方呎連平台、實呎20,597元，成交價創第4期住宅新高。

緹山別墅3.73億沽 項目新高

其他豪宅方面，嘉里(0683)九龍半山龍駒道緹山6號別墅，實用5422方呎連2149方呎花園，以3.7399億元售出，創項目成交價新高，實呎6.89萬元，買家成交期90天；緹山自2019年4月至今累售18伙，吸金總額約34億元。嘉里香港區總經理湯耀宗稱，緹山成交價創新高，反映市場對優質豪宅需求甚殷，吸引買家積極出價。

傲玟買家撻大訂料失439萬

不過，部分新盤買家則撻訂離場，高銀集團負責銷售的何文田傲玟，原於去年5月以4389萬元售出的2座11樓B室(實用1425方呎3房戶)，買家已取消交易撻大訂，料遭沒收10%訂金涉約439萬元。

相關字詞﹕新盤推售 緹山 恒地 柏傲莊III 港鐵 新世界發展(0017)

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