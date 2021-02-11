Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2021年5月26日星期三
技術取勝
投資策略
北水回歸 恒指彈升498點 連續10日淨買入涉資535億
滬深股通淨買入217億元 歷來最多
快手績後遭削目標價 股價急挫11.5％
黃國英：原材料加價 中港股跑輸環球
阿里健康去年轉賺6.3億人幣
歐冠昇履新後首露面：港工作經歷最開心
傳遭反壟斷調查 貝殼找房急澄清
離岸人民幣升穿6.4 再創3年高 外管局指匯率彈性增 籲企業控制風險
高盛工行設立合資財管公司
金山軟件首季盈利 按年急升逾17倍
星洲普洛斯 擬分拆內地資產來港上市
中銀連接政府資料庫 手機開戶不用人面辨識
「全球彈性指數」 星冠亞洲港排26
灣仔道地舖3200萬易手 業主蝕三成
美樓價指數3月升13％ 16年最勁 低息環境刺激需求 待售房急跌供應緊張
馬斯克再Twitter「發功」 比特幣曾逼近4萬美元
星首季GDP增長上修至1.3％
張兆聰：港股倘失信心 留意A股ETF
植耀輝：創科守130元續持有
技術取勝：舜宇光學200元阻力不輕
港產新豬肉殺入米芝蓮三星中菜廳
「舖王」鄧成波下月5日舉行追思會
劉思明：內險博短線反彈 SaaS中線向好
周顯：金融離不開賭博洗錢？
湯文亮：不是為考第一不會出貓
柏傲莊III快開價 河景呎價料破3萬 恒地HENLEY次輪開售 全晚沽38伙佔四成
柏傲莊III示位洋溢北歐自然風
「富二代」莊家淦羅君兒購晉環兩房
中原招攬投資者 參與倫敦學生公寓項目
䨇寓開放戶呎價升破1.9萬 創同類新高
施羅德資管張曉冬：看好半導體 內房有下行壓力
技術取勝：舜宇光學200元阻力不輕
【明報專訊】中信建投10.7元阻力料較大（圖）
上 / 下一篇新聞
北水回歸 恒指彈升498點 連續10日淨買入涉資535億
滬深股通淨買入217億元 歷來最多
快手績後遭削目標價 股價急挫11.5％
黃國英：原材料加價 中港股跑輸環球
阿里健康去年轉賺6.3億人幣
歐冠昇履新後首露面：港工作經歷最開心
傳遭反壟斷調查 貝殼找房急澄清
離岸人民幣升穿6.4 再創3年高 外管局指匯率彈性增 籲企業控制風險
高盛工行設立合資財管公司
金山軟件首季盈利 按年急升逾17倍
星洲普洛斯 擬分拆內地資產來港上市
中銀連接政府資料庫 手機開戶不用人面辨識
「全球彈性指數」 星冠亞洲港排26
灣仔道地舖3200萬易手 業主蝕三成
美樓價指數3月升13％ 16年最勁 低息環境刺激需求 待售房急跌供應緊張
馬斯克再Twitter「發功」 比特幣曾逼近4萬美元
星首季GDP增長上修至1.3％
張兆聰：港股倘失信心 留意A股ETF
植耀輝：創科守130元續持有
技術取勝：舜宇光學200元阻力不輕
港產新豬肉殺入米芝蓮三星中菜廳
「舖王」鄧成波下月5日舉行追思會
劉思明：內險博短線反彈 SaaS中線向好
周顯：金融離不開賭博洗錢？
湯文亮：不是為考第一不會出貓
柏傲莊III快開價 河景呎價料破3萬 恒地HENLEY次輪開售 全晚沽38伙佔四成
柏傲莊III示位洋溢北歐自然風
「富二代」莊家淦羅君兒購晉環兩房
中原招攬投資者 參與倫敦學生公寓項目
䨇寓開放戶呎價升破1.9萬 創同類新高
施羅德資管張曉冬：看好半導體 內房有下行壓力
北水回歸 恒指彈升498點 連續10日淨買入涉資535億
滬深股通淨買入217億元 歷來最多
快手績後遭削目標價 股價急挫11.5％
黃國英：原材料加價 中港股跑輸環球
阿里健康去年轉賺6.3億人幣
歐冠昇履新後首露面：港工作經歷最開心
傳遭反壟斷調查 貝殼找房急澄清
離岸人民幣升穿6.4 再創3年高 外管局指匯率彈性增 籲企業控制風險
高盛工行設立合資財管公司
金山軟件首季盈利 按年急升逾17倍
星洲普洛斯 擬分拆內地資產來港上市
中銀連接政府資料庫 手機開戶不用人面辨識
「全球彈性指數」 星冠亞洲港排26
灣仔道地舖3200萬易手 業主蝕三成
美樓價指數3月升13％ 16年最勁 低息環境刺激需求 待售房急跌供應緊張
馬斯克再Twitter「發功」 比特幣曾逼近4萬美元
星首季GDP增長上修至1.3％
張兆聰：港股倘失信心 留意A股ETF
植耀輝：創科守130元續持有
港產新豬肉殺入米芝蓮三星中菜廳
「舖王」鄧成波下月5日舉行追思會
劉思明：內險博短線反彈 SaaS中線向好
周顯：金融離不開賭博洗錢？
湯文亮：不是為考第一不會出貓
柏傲莊III快開價 河景呎價料破3萬 恒地HENLEY次輪開售 全晚沽38伙佔四成
柏傲莊III示位洋溢北歐自然風
「富二代」莊家淦羅君兒購晉環兩房
中原招攬投資者 參與倫敦學生公寓項目
䨇寓開放戶呎價升破1.9萬 創同類新高
施羅德資管張曉冬：看好半導體 內房有下行壓力
prev
next