馬斯克再Twitter「發功」 比特幣曾逼近4萬美元

橋水「鱷王」達里奧開口撐比特幣

商業諮詢機構Microstrategy行政總裁Michael Saylor回覆馬斯克的帖文稱，已跟馬斯克及一些比特幣礦工舉行會議，促成「比特幣礦業委員會」成立，以推廣可持續的挖礦方式。長期表態支持加密貨幣的馬斯克，本月13日一反常態，對比特幣挖礦及交易活動導致化石燃料的使用激增表示擔憂，並宣布暫停接受比特幣買車，觸發比特幣近期的跌浪。

不過全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）的創辦人「鱷王」達里奧（Ray Dalio）再次表態支持比特幣。他說，面對通脹，「現金是垃圾」。他憂慮1970年代的滯脹重演，恐資產價格的上漲是由於貨幣刺激措施，而不是由需求和供應帶動。他說，當美國政府大量發債，會促使投資者由投資債券，轉為投資股票、地產及比特幣等。他說在通脹環境下，寧可持有比特幣也不要持有債券，又透露自己持有一些比特幣。

炒幣論壇活躍程度超炒股論壇

除了機構投資者加入幣圈，近期也多了散戶由炒股轉為炒幣。散戶雲集的Reddit社群炒幣論壇 r/Cryptocurrency，活躍程度已超越r/WallStreetBets炒股論壇。數據平台Quiver Quantitative的數據顯示，由5月1日至21日，r/Cryptocurrency的評論數量增長82％，至上周五（21日）的單日評論數量接近3.6萬條。同期r/WallStreetBets的評論數量下跌42%，至上周五只有1.3萬條。相比今年初上演散戶逼空大戰時，r/WallStreetBets的每天評論數量達43萬條，其近期的評論數量已較當時大減97%。

（綜合報道）

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