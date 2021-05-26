美樓價指數3月升13％ 16年最勁 低息環境刺激需求 待售房急跌供應緊張

聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）及亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）等官員輪流發言，為通脹預期及收緊貨幣政策降溫。美匯指數昨低見89.5，見4個半月低位。美國10年期國債孳息率跌至1.58厘，為兩周低位。美股三大指數在周一顯著上升後，昨午夜前輕微下滑。

低端房屋供應最緊張

3月的S&P Case-Shiller美國十大城市樓價綜合指數，按年增長12.8％，升幅高於前一個月的11.7％。美國二十大城市樓價綜合指數的升幅，亦由2月按年增長12％，加快至3月的13.3％。即使按揭利率開始上升，仍無礙買家入市。美國30年期定息按揭利率的均值，在2月略低於3厘，在3月底升至3.4厘。

按揭利率上升通常會削弱購買力。不過待售房屋供應短缺，令美國樓市繼續熾熱。根據美國房地產經紀協會（NAR）的數據，截至3月底，美國住宅市場共有107萬套待售房屋供應，按年下降28.2％。4月的待售房屋亦只有116萬套，按年下降20％。由於房屋供應持續緊張，情况以低端市場尤甚，令市場人士預期美國樓價暫時不會降溫。

鳳凰城聖迭戈西雅圖樓價升幅顯著

3月樓價升幅最大的城市仍然是亞利桑那州的鳳凰城（Phoenix）、加州的聖迭戈（San Diego）和華盛頓州的西雅圖。鳳凰城樓價以20％的按年升幅居於榜首，緊隨其後的聖迭戈樓價升幅也達19.1％，而西雅圖的樓價升幅為18.3％。標普道瓊斯指數（S&P DJI）的指數投資策略環球主管拉扎拉（Craig Lazzara）表示，這些數據與疫情鼓勵買家從城市遷往郊區的假設一致。

此外，遊戲商Epic Games指控蘋果應用程式商店App Store違反競爭法的案件結束庭審，有望於8月作出判決。訴訟涉及蘋果是否利用其壟斷地位，以及其分成是否合理，裁決結果或影響蘋果的商業模式，蘋果股價午夜前微跌。

亞馬遜最快本周收購美高梅

《華爾街日報》引述知情人士稱，亞馬遜最快本周公布，以接近90億美元（約702億港元）的價格（連同債務），收購荷李活製片商美高梅控股（MGM Holdings）。這將會是亞馬遜自2017年以137億美元（約1069億港元）收購全食超市（Whole Foods Market）以來，最大規模的收購交易。

目前與Netflix、迪士尼等串流媒體競爭的亞馬遜，對於將更多影視內容納入其Prime Video服務感到興趣。擁有占士邦等電影版權的美高梅，影片庫存龐大，成了亞馬遜的收購對象。

（綜合報道）

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