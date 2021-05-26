「全球彈性指數」 星冠亞洲港排26

明報記者 陳麗歡

根據資料，「全球彈性指數」是每年依據營商環境的彈性情况，對全球約130個國家及經濟體做排名，反映企業在當地的營商環境。FM Global的彈性指數以滿分100分作評核，綜合12項客觀指標，以反映每個國家或地區的經濟、風險質量及供應鏈狀况。

政治風險急增致排名挫

香港在今年的全球彈性指數中整體得分為81.9分，名次按年跌7位至26名，而勁敵新加坡則錄得91.3分，名次按年升10位至12名。當中新加坡的經濟指標為67分，全球排34名。其中的政治風險為96.8分，生產力為84.6分，兩者均是全球排第二。

香港在彈性指數中排名急挫，主要因為在政治風險急增，令該分項得分由去年的80.3分跌至50.7分，排名更由25位急墮至81位。報告表示，本港的政治風險主要反映在民主運動日漸激烈，和中港局勢日漸緊張的因素上。

反觀其他分項，香港今年得分未有太大變動，其中供應鏈項目排名更是全部保持不變，得分94.5分，更是三大指標中得分最高，全球排名第二，名次按年持平。其中打擊貪污為86.5分，基建質素為98分，企業管治為99分，供應鏈能見度為82.9分。風險質素得47.7分，全球排名52，名次按年跌8位。

首五名均為歐洲國家 丹麥居首

至於全球排名首五位的國家均位於歐洲，首名是丹麥，第二及第三名則是挪威和盧森堡，德國居第四名，瑞士則由去年的第二名跌至第五名。台灣為76.4分，全球排29名。

內地則分為三個地區評分，其中中西部得分最高，錄47.2分，但也僅排全球71名。