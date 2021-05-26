中銀連接政府資料庫 手機開戶不用人面辨識

【明報專訊】中銀香港（2388）宣布，將讓客戶試行在手機銀行開立帳戶時，選擇以「智方便」（「iAM Smart」）流動應用程式作身分認證，客戶同時可選用智方便「填表通」內已儲存的個人資料，自動填寫手機開戶表格，省卻人面辨識及人手輸入個人資料時間，是香港首家銀行試行於手機開戶流程採用該程式為客戶作數碼身分認證。特選客戶現可用該服務，預計今年第三季度全面推出。
首季手機開戶數目按季升65%
中銀香港個人數字金融產品部副總經理張穎思稱，今年首季的手機開戶數目按季升65%，手機銀行整體活躍客戶按年增逾三成。
「智方便」是政府斥資6000萬元開發的個人化數碼服務平台，提供身分認證、自動填寫表格（即「填表通」）、個人化提示及數碼簽署功能，政府曾料今年中支援該程式的公私營機構服務增至約110項。助理政府資訊科技總監（網絡安全及數碼個人身分）潘士強指「智方便」去年12月底推出，已錄逾35萬人登記，約260萬人次曾透過程式接達及使用所需網上服務。
恒生銀行（0011）上月宣布分行接受客戶透過「智方便」作個人身分認證，客戶毋須輪候櫃位，亦毋須提供實體身分證。現有6項非政府服務支援「智方便」，除了恒生指定分行服務，Blue Insurance、中華電力、港燈（2638）、中華煤氣（0003）亦有服務支援該程式，暫限於身分認證功能。