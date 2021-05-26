中銀連接政府資料庫 手機開戶不用人面辨識

首季手機開戶數目按季升65%

中銀香港個人數字金融產品部副總經理張穎思稱，今年首季的手機開戶數目按季升65%，手機銀行整體活躍客戶按年增逾三成。

「智方便」是政府斥資6000萬元開發的個人化數碼服務平台，提供身分認證、自動填寫表格（即「填表通」）、個人化提示及數碼簽署功能，政府曾料今年中支援該程式的公私營機構服務增至約110項。助理政府資訊科技總監（網絡安全及數碼個人身分）潘士強指「智方便」去年12月底推出，已錄逾35萬人登記，約260萬人次曾透過程式接達及使用所需網上服務。

恒生銀行（0011）上月宣布分行接受客戶透過「智方便」作個人身分認證，客戶毋須輪候櫃位，亦毋須提供實體身分證。現有6項非政府服務支援「智方便」，除了恒生指定分行服務，Blue Insurance、中華電力、港燈（2638）、中華煤氣（0003）亦有服務支援該程式，暫限於身分認證功能。