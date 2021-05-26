金山軟件首季盈利 按年急升逾17倍

受惠市場對「雲和協作」持續需求

季內收入增加主要受惠於辦公軟件及服務業務，該部分業務收入按年大升1.04倍，達7.70億元，按季則升2％。金山軟件表示，主要因市場對雲計算和協作需求不斷攀升，企業及政府授權業務和訂閱服務均取得快速增長。網絡遊戲及其他業務收入按年跌0.63％至7.89億元，按季則跌7％，主要因期內手遊的收入減少，以及部分被《劍網3》收入增長所抵消，按季比較減少則因為現有手遊生命周期的自然衰減。

截至今年3月底止，金山軟件的主要產品月活躍用戶（MAU）達4.94億戶，按年增長11%。首季的研究及開發成本按年增38％，按季則增15％，達4.91億元。金山軟件主席雷軍（圖）表示，集團將把握社會數字化轉型契機，持續佈局「 雲和協作」生態系統，並堅持高強度的研發投入，推動創新升級。