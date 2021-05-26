經濟

高盛工行設立合資財管公司

【明報專訊】近年容許金融行業進一步對外開放，外資大行對內地財富管理行業躍躍欲試。工行（1398）昨日公布，旗下全資子公司工銀理財收到銀保監批覆，獲准與高盛資產管理合作籌建中外合資理財公司。工銀理財和高盛資產管理出資比例將分為49%和51%。工銀表示，下一步將按照監管要求，盡快完成合資公司各項籌建工作。該行表示，工銀理財為該行推動資管業務的核心平台，籌建合資公司將有利於為客戶提供更加多樣化、專業化的理財服務。

料推量化投資及跨境產品

高盛則表示，合資理財公司的投資產品未來將包括但不限於量化投資策略、跨境產品，以及其他另類產品。高盛資產管理亞太區（除日本）業務負責人林俊表示，對內地市場感到十分期待，因內地個人財富不斷積累，加上當局推行金融政策改革，相信財富管理行業將會不斷增長。他表示，相信設立合資理財公司可幫助高盛建立行業內的領導地位。國務院於前年7月發布金融行業開放的政策，法國東方匯理資管（Amundi）率先與中銀理財設立合資公司匯華理財，合資計劃前年12月獲批，公司去年9月底已開始營業，隨後發行3隻公募基金產品，涉及固定收益等策略。

此外，其他已獲銀保監批准的中外理財公司組合，包括建行（0939）旗下建信理財與貝萊德，以及交行（3328）旗下資管公司與施羅德。

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