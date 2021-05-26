離岸人民幣升穿6.4 再創3年高 外管局指匯率彈性增 籲企業控制風險

明報記者 陳子凌

在岸與離岸人民幣均在昨日下午2時左右突然急升，一方面反映美匯指數在同時段有一陣急跌，另一方面，A股升幅凌厲，滬深300指數半日已升3%，富時中國A50指數上午已有4%升幅，吸引大量外資向A股流入，進一步助推人民幣匯率趨強。雖然之後升幅有所轉緩，但在岸人民幣於日間收市時段仍升0.33%，報6.4078。

外資流入A股 人民幣匯率轉強

據路透社引述消息報道，內地多家國有銀行曾於昨日下午入市，在人民幣匯率於6.4元左右的價位買入美元，以阻止人民幣快速升值，這或解釋到在岸及離岸人民幣為何午後先急升再轉緩。

美元弱人幣強，瑞銀昨日也調整了美元兌人民幣匯率預測。

路透：多家國有銀行入市干預

瑞銀財富管理投資總監辦公室大宗商品主管兼亞太區外匯及經濟主管施德銘預期，美元兌人民幣在今年第三季將進一步走低並在季度內觸底，因此美元兌人民幣在未來數月將進一步下跌，所以把第三季末的美元兌人民幣預測從6.35下調至6.3，即等於看好人幣會升值。

年底則看6.35。不過，該行料美元弱勢會於第四季終結，明年美元還將有更多上行空間，所以今年底美元兌人民幣看6.35，明年3月的預測值則由6.35上調至6.4。

分析：美元兌人民幣未來數月進一步下跌

另外，國家外管局昨日表示，近年來人民幣匯率彈性不斷增強，如果企業不能做好匯率風險管理，可能對生產經營的穩定造成一定影響。雖然中國企業匯率風險中性意識逐步提升，但不同市場主體在匯率風險管理認知方面仍存在着一定差異。

外管局透露，去年中國企業套保比率為17.1%，較2019年上升2.7個百分點，但強調不能簡單把沒有套期保值的企業視作沒有避險，因企業還可採用很多不同的匯率避險措施，又認為中國外匯市場現時已可滿足企業匯率風險管理需求。