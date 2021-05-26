歐冠昇履新後首露面：港工作經歷最開心

歐冠昇昨日亦點評香港地位，認為香港擁有透明的國際市場、法治精神、自由流通的資訊等，相信香港仍是極具競爭力的國際金融中心。

大宗商品市場 港位置趨重要

他引述英國智庫機構Z/Yen與中國發展研究所編撰的全球金融中心指數，指香港排名第四，較去年上升一位，顯示了香港的韌力、靈活性以及創新的能力。他表示，相信香港正於大宗商品市場擔任日益重要的位置。

昨日主席史美倫亦有致辭，她歡迎歐冠昇上任，並強調港交所商品市場戰略。她表示，在大宗商品市場方面，港交所將會開發更多資產管理工具，幫助內地投資者增加投資組合多元性，並為全球投資者提供投資亞洲的渠道。她亦表示，LME日漸強調可持續性，今年該所計劃推出4款合約，為支持可持續轉型的金屬提供定價及交易，包括1款為電動車行業而設的氫氧化鋰合約，以及3款支持循環經濟的廢棄金屬合約。