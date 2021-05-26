阿里健康去年轉賺6.3億人幣

總收入增61.7%勝預期

年內，阿里健康總收入按年增加61.7%至155.18億元，勝市場預期。若按業務劃分，醫藥自營業務收入按年增加62.5%至132.16億元，主要得益於公司的營運及品牌優勢；醫藥電商平台業務收入按年增加67.9%至19.65億元。

根據公司數據，期內阿里健康營運的天貓醫藥平台商品成交金額（GMV）達1232億元，按年增長47.5%。平台年度活躍消費者超過2.8億，按年增長9000萬人；服務逾2.3萬個商家，按年增加8000個，並向消費者提供超過3300萬個商品SKUs（單品項管理）。在倉儲物流方面，公司依託七地九倉的配送網絡，實現100座核心城市次日達，藥品次日達配送服務單量佔比由上一報告期間的34.9%提升至50.1%。

首劃分醫療健康服務業務

另阿里健康首次劃分出醫療健康服務業務板塊，當中包括消費醫療、互聯網醫療及其他業務。期內，醫療健康服務收入按年增長12.4%至2.84億元，日均線上問診服務量逾18萬次。截至今年3月底止，與阿里健康簽約提供在線健康諮詢服務的執業醫師、執業藥師和營養師合計近6萬人，按年增加近1.8萬人；其中主治、副主任及主任醫師佔約4.6萬人。