黃國英：原材料加價 中港股跑輸環球

薦買美國晶片金融服務

美股中他看好幾個板塊，他認為晶片短缺將會支持售價，因此看好半導體股艾司摩爾（ASML）及有良好現金流的超微（AMD）。他又表示，不少人仍熱中炒股，但富途（FUTU）這些券商的股價已經到頂，會買入金融服務股如明晟（MSCI）、穆迪（MCO）等。他表示，現時是分散投資的黃金時代，旗下基金中港投資分佈約50%，美股約為30%，另外歐洲及日本股票各佔10%。

豐盛旗下英明伙伴絕對回報基金成立10周年，黃國英表示，基金由成立至今年4月30日，總回報為244%。他認為，基金表現處中間水平，昔日錯過許多投資機會，例如曾經在30美元水平買入特斯拉（TSLA），但於180美元沽出。

對於近日市况，他形容市場上出現許多「賭徒」，不少投資者買入虛擬貨幣投機，並於短時間內致富，但相信回報不會長久。