北水回歸 恒指彈升498點 連續10日淨買入涉資535億

明報記者 胡學能

恒指昨高開49點後升幅擴大，午後曾升516點，收市升1.75%或498點，報28,910點，成交額1678億元；國指升1.42%，科指升1.62%。騰訊（0700）收報610元，升4.18%，為恒指升幅貢獻最大，進帳109點。港交所（0388）及藥明生物（2269）均升逾5%，分別進帳69點、52點升幅。安踏（2020）、申洲（2313）、招行（3968）均創歷史新高。

回歸富時旗下指數 小米升逾4%

小米（1810）早前與美國政府達共識，從於特朗普時代遭納入的黑名單上移除。富時羅素指數公司將小米重新納入旗下指數，小米昨升逾4%。

港股通連續10個交易日錄淨買入，昨淨買入78.59億元。北水尤為寵幸騰訊，10天以來淨買入累計156億元，美團（3690）、小米淨買入累計分別有73億元、近50億元。恒指夜期稍回吐，至昨晚11時半報28,861點，低水50點。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，加密貨幣昨日顯著回升，市場信心改善，內地開始消化收緊銀根的憂慮，上證升逾2%，中港股市較美股已落後一段時間，認為資金回流中港股市。

渣打：市場等候轉勢信號

梁振輝指，恒指技術走勢昨有突破，但是否扭轉2月過後一浪低於一浪跌勢，先視乎能否企穩100天線之上，及能否重返4月高位29,405點。他認為，市場似正等候事件以確認扭轉跌勢，包括美匯會否跌至1月低位89.2、環球股市是否相信美聯儲認為通脹不會失控、美股能否再破頂，若有這些事件，市場氣氛更樂觀。至於美債孳息率連跌幾天，若續跌，市場對通脹憂慮會開始紓緩。

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，周一美股做好，科技股有追捧，上證昨一支陽燭明確突破，升勢由上周醞釀，港股昨明顯多了「北水」，有利後市發展。

內地首批追蹤恒生科指的ETF昨上市，也有推動作用，惟規模不大。華夏恒生科技ETF （513180）交易量達6.04億元（人民幣，下同），易方達恒生科技ETF（513010）交易量3.98億元，博時恒生科技ETF（159742）交易量8507萬元，全日合計交易額逾10億元。