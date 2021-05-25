經濟

香港地產

中環甲廈空置率上月回升至7.5%

【明報專訊】雖然本港疫情轉趨穩定，不過，據仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指出，4月整體甲級寫字樓市場錄得99,400方呎的負吸納量，而截至4月底，中環甲級寫字樓空置回升至7.5%，較3月份的7.3%有所增加。

上月甲廈錄9.9萬方呎負吸納量

該行表示，上月中區租賃活動主要為租戶在區內搬遷，其中中國人壽富蘭克林資產管理據悉已承租交易廣場一座全層樓面，涉約1.39萬方呎樓面，並料由長江集團中心遷出。由於空置率持續高企，整體甲級寫字樓市場租金按月下跌0.9%，各主要寫字樓分區市場中，以尖沙嘴租金跌幅最大，按月下跌2.5%，港島東則相對穩定。

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷表示，由於不少租戶仍然着力節省成本，月內企業縮減規模的趨勢持續。隨着租戶紛紛開始調整疫後的物業要求，市場對優質寫字樓的需求持續增加，相信未來市場趨勢將繼續環繞追求物業的質素。

整體租金按月跌0.9%

工廈市場方面，仲量聯行大中華研究部主管黃志輝表示，由於有相關企業略為加快擴張以滿足業務需要，貨倉租賃交投上月見好轉，其中供應鏈服務商順豐供應鏈已於屯門物流中心1座擴充約3.2萬方呎樓面。眾多物業類別中，工廈物業愈來愈受機構投資者追捧，據悉上月共錄得三宗涉及機構投資者的大型工廈物業成交，涉及總額約為45億元。

相關字詞﹕空置率 中環 仲量聯行 香港地產市場觀察

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