康城1房首破800萬 MALIBU實呎逼2.2萬

昇薈1房738萬 實呎逼1.7萬破頂

東涌昇薈亦有1房戶創屋苑同類新高成交。中原資深分區營業經理林溢斌表示，昇薈10座極高層G室，實用445方呎、享海景，以738萬元獲上車客承接；實呎16,584元，呎價更創屋苑二手標準戶新高。原業主於2013年底以約435萬元一手買入，持貨逾7年，帳面賺約303萬元或約70%。

灝景灣3房1612萬沽 同類一年新高

另外，美聯高級分區營業經理李貫甡表示，青衣灝景灣6座高層A室，實用853方呎，3房套連儲物室間，以1611.72萬元易手，實呎18,895元，創逾1年來屋苑同類成交價新高。原業主2008年以約626.8萬元購入，帳面賺約984.92萬元或約1.6倍。另天水圍栢慧豪園及栢慧豪廷本月暫錄11宗成交，已超越上月全月10宗。中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，栢慧豪園6座高層B室，實用502方呎，2房間隔，以648萬元易手，實呎12,908元。

香港置業分行首席高級營業經理郭詠詩表示，香港仔登峰．南岸低層A室，實用478方呎2房間隔。原業主以1000萬元放盤，議價後累減232萬元或約23.2%，以約768萬元獲區內分支家庭在「無睇樓」下獲承接，實呎約16,067元，低市價約8%。