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永義家族成員4539萬連購晉環2伙

【明報專訊】本月焦點熱賣新盤，過去3周累售約570伙及估計套現126億元、路勁（1098）及港鐵（0066）等合作的黃竹坑站港島南岸1期晉環，吸引不少名人入市。土地註冊處顯示，本月初以3136萬元售出的1A座31樓實用840方呎G室、實呎37,333元，登記買家為官俊廷，即永義國際（1218）創辦人及大股東官永義之兒子。

可留意的是，官永義妻子雷玉珠，早前亦以1402.5萬元購入晉環2B座中層E室，單位實用487方呎、實呎28,799元，即官氏家族斥資共4538.5萬元購入晉環2伙。

南區另一全新盤、上周以折實均呎25,228元首推50伙的恒地（0012）鴨脷洲逸南，市場消息表示項目過去兩日累收逾200票、超額認購3倍。負責項目銷售的恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，逸南考慮短期加推單位應市。他續稱，集團打造的逸南會所「Medi Club」、連綠化園林面積逾3850方呎，設計洋溢地中海風情。

逸南兩日暫收200票 超額3倍

至於同系已屆現樓粉嶺高爾夫‧御苑最新透過招標連環沽出兩幢洋房，單日套現逾1億元，當中C3號洋房實用面積2602方呎連1293方呎花園、5房設計，成交價5055萬元、實呎19,427元；另C8號洋房2652方呎連1286方呎花園，同屬5房設計，成交價5028萬元、實呎18,959元。高爾夫‧御苑自2017年初開售至今累沽380伙，套現逾45億元。豪宅方面，今年初推出迄今累售8伙、估計套現近22億元的長實（1113）港島中半山21 BORRETT ROAD上載新銷售安排，推出18樓3號室、屬實用2194方呎四房雙套戶，周五（28日）起招標、截標日期6月3日。另嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山新推出的別墅6號今日上午11時至中午12時招標1小時，實用5422方呎連2149方呎花園。

相關字詞﹕緹山 高爾夫‧御苑 逸南 晉環

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