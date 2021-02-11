經濟

香港地產

SEA TO SKY周五現樓賣171伙餘貨 折實均呎18760元 3房折實1203萬入場

【明報專訊】多個全新盤除積極部署推出之際，現樓餘貨盤亦加入搶客行動。繼信置（0083）與市建局合作的觀塘凱滙近期以現樓形式推售約200伙餘貨後，今季暫未有全新盤登場的長實（1113），旗下已獲批入伙紙的將軍澳日出康城SEA TO SKY，除今日起接受公眾預約參觀現樓示範單位外，周五（28日）亦將於紅磡置富都會、盡推餘下已接近現樓的171伙待售單位，而長實削減1%折扣後，樓盤最高直減折扣變為19%，整批折實均呎約18,760元。

明報記者 林可為

去年中疫情仍然嚴峻時開售的日出康城SEA TO SKY，近日已獲批入伙紙，並於剛過去周末開放第3座現樓予VIP客優先參觀。長實高級營業經理楊桂玲表示，集團已上載銷售安排，周五盡推餘下171伙海景戶，包括145伙3房戶、26伙4房戶，整批折實均呎18,760元，全部均享不同程度之海景，部分可近觀將軍澳跨灣大橋景，以及將軍澳南一帶海景。

享將軍澳南跨灣大橋海景

SEA TO SKY是次新推「海濱新體驗」折扣，買家可享2%折扣，而目前選用建築期付款，最高享19%直減折扣，比之前最高直減折扣20%減1%；以入場單位第1座35樓實用702方呎D室3房戶為例，價單定價1484.6萬元，扣除19%折扣，折實價1202.5萬元、折實實呎17,130元。SEA TO SKY去年中開售至今累售1251伙，佔項目單位總數1422伙的88%，套現總額逾137億元，預計明年初入伙。

較去年中開售削減1%折扣

事實上，九龍為近期新盤主戰場之一，以信置及市建局等合作、早前已開始收樓的觀塘凱滙為例，本月迄今累售約83伙、套現逾13億元，其中1座49樓實用1092方呎A室4房戶，成交價2915萬元，創屋苑標準戶新高價、實呎2.66萬元，現餘約200伙餘貨。啟德方面，恒地（0012）今晚次輪開售96伙的THE HENLEY I，過去兩周累收3359票，超額34倍，今日截止認購。另外，龍湖（0960）及合景泰富（1813）合作的啟德尚‧珒溋，加推第6號價單涉67伙，連同其他餘貨，周五新一輪發售155伙（其中37伙招標）。是次新推的67伙，屬實用334至854方呎的1至3房戶，最高20%直減折扣，折實價1008萬至2784萬元，整批折實均呎28,468元；項目2019年9月推出迄今累售439伙，套現逾68億元，現餘約228伙待售。

本報統計，本月主要新盤暫累錄約21宗撻訂，新一宗來自內房遠洋（3377）旺角千望，日前以481.95萬元售出的12樓D室，實用203方呎開放式戶，買家料遭沒收5%訂金涉約24萬元，屬項目第2宗撻訂。

相關字詞﹕千望 尚‧珒溋 凱滙 長實 日出康城

上 / 下一篇新聞

快手首季蝕49.2億 勝預期 日活躍用戶2.9億僅抖音一半 燒錢吸客料加劇
快手首季蝕49.2億 勝預期 日活躍用戶2.9億僅抖音一半 燒錢吸客料加劇
華爾街日報：阿里雲失字節跳動合約致增長放緩
華爾街日報：阿里雲失字節跳動合約致增長放緩
碧桂園服務配股發債籌最多逾130億
碧桂園服務配股發債籌最多逾130億
科技股回吐　科指再跌穿8000點
科技股回吐　科指再跌穿8000點
證監會設「騙局」 3周2.4萬網民上釣
證監會設「騙局」 3周2.4萬網民上釣
石藥首季純利近15億 中生製藥多賺1.2倍
石藥首季純利近15億 中生製藥多賺1.2倍
匯控祈耀年：無設虛幣交易部門計劃 中央打擊挖礦 礦商急煞停內地業務
匯控祈耀年：無設虛幣交易部門計劃 中央打擊挖礦 礦商急煞停內地業務
葉俊亨入稟求取消卓悅美容交易
葉俊亨入稟求取消卓悅美容交易
Livi Bank試業1年上客8萬
Livi Bank試業1年上客8萬
萊爾斯丹去年轉賺逾1億人幣
萊爾斯丹去年轉賺逾1億人幣
滔搏去年純利升20％
滔搏去年純利升20％
三星推美科技股ETF 追蹤FANG+指數 入場費3900元
三星推美科技股ETF 追蹤FANG+指數 入場費3900元
創興銀行推「悅秀理財」 主打跨境客戶市場
創興銀行推「悅秀理財」 主打跨境客戶市場
花旗信用卡新客戶 首季按年增長50％
花旗信用卡新客戶 首季按年增長50％
清盤人向方正索償75億
清盤人向方正索償75億
Netflix研進軍電子遊戲 擬向業界挖角 利用原創劇集開發
Netflix研進軍電子遊戲 擬向業界挖角 利用原創劇集開發
LVMH總裁膺全球首富 力壓貝索斯馬斯克
LVMH總裁膺全球首富 力壓貝索斯馬斯克
跨國企業最低稅率 G7傳最快周五達協議
跨國企業最低稅率 G7傳最快周五達協議
陳茂峰：中國A股市場操控問題又曝光
陳茂峰：中國A股市場操控問題又曝光
張兆聰：水泥股博回升 首選中國建材
張兆聰：水泥股博回升 首選中國建材
劉宇亮：券商板塊明顯跑贏
劉宇亮：券商板塊明顯跑贏
薛偉傑：ASML韓設維修中心 內媒揣測不斷
薛偉傑：ASML韓設維修中心 內媒揣測不斷
技術取勝：新天綠色望延續升浪
技術取勝：新天綠色望延續升浪
何民傑：巴士專營權並無過契
何民傑：巴士專營權並無過契
劉思明：綠色能源趨好 潤電隨時回勇
劉思明：綠色能源趨好 潤電隨時回勇
周顯：比特幣侵犯中國「鑄幣權」
周顯：比特幣侵犯中國「鑄幣權」
湯文亮：如何正確運用「校正回歸」
湯文亮：如何正確運用「校正回歸」
永義家族成員4539萬連購晉環2伙
永義家族成員4539萬連購晉環2伙
康城1房首破800萬 MALIBU實呎逼2.2萬
康城1房首破800萬 MALIBU實呎逼2.2萬
關之琳弟1625萬「首置」入市曉峰閣
關之琳弟1625萬「首置」入市曉峰閣
中環甲廈空置率上月回升至7.5%
中環甲廈空置率上月回升至7.5%
新界村屋上月買賣登記逾13億破頂
新界村屋上月買賣登記逾13億破頂