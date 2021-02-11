SEA TO SKY周五現樓賣171伙餘貨 折實均呎18760元 3房折實1203萬入場

明報記者 林可為

去年中疫情仍然嚴峻時開售的日出康城SEA TO SKY，近日已獲批入伙紙，並於剛過去周末開放第3座現樓予VIP客優先參觀。長實高級營業經理楊桂玲表示，集團已上載銷售安排，周五盡推餘下171伙海景戶，包括145伙3房戶、26伙4房戶，整批折實均呎18,760元，全部均享不同程度之海景，部分可近觀將軍澳跨灣大橋景，以及將軍澳南一帶海景。

享將軍澳南跨灣大橋海景

SEA TO SKY是次新推「海濱新體驗」折扣，買家可享2%折扣，而目前選用建築期付款，最高享19%直減折扣，比之前最高直減折扣20%減1%；以入場單位第1座35樓實用702方呎D室3房戶為例，價單定價1484.6萬元，扣除19%折扣，折實價1202.5萬元、折實實呎17,130元。SEA TO SKY去年中開售至今累售1251伙，佔項目單位總數1422伙的88%，套現總額逾137億元，預計明年初入伙。

較去年中開售削減1%折扣

事實上，九龍為近期新盤主戰場之一，以信置及市建局等合作、早前已開始收樓的觀塘凱滙為例，本月迄今累售約83伙、套現逾13億元，其中1座49樓實用1092方呎A室4房戶，成交價2915萬元，創屋苑標準戶新高價、實呎2.66萬元，現餘約200伙餘貨。啟德方面，恒地（0012）今晚次輪開售96伙的THE HENLEY I，過去兩周累收3359票，超額34倍，今日截止認購。另外，龍湖（0960）及合景泰富（1813）合作的啟德尚‧珒溋，加推第6號價單涉67伙，連同其他餘貨，周五新一輪發售155伙（其中37伙招標）。是次新推的67伙，屬實用334至854方呎的1至3房戶，最高20%直減折扣，折實價1008萬至2784萬元，整批折實均呎28,468元；項目2019年9月推出迄今累售439伙，套現逾68億元，現餘約228伙待售。

本報統計，本月主要新盤暫累錄約21宗撻訂，新一宗來自內房遠洋（3377）旺角千望，日前以481.95萬元售出的12樓D室，實用203方呎開放式戶，買家料遭沒收5%訂金涉約24萬元，屬項目第2宗撻訂。