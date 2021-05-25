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經濟
2021年5月25日星期二
技術取勝
投資策略
快手首季蝕49.2億 勝預期 日活躍用戶2.9億僅抖音一半 燒錢吸客料加劇
華爾街日報：阿里雲失字節跳動合約致增長放緩
碧桂園服務配股發債籌最多逾130億
科技股回吐 科指再跌穿8000點
證監會設「騙局」 3周2.4萬網民上釣
石藥首季純利近15億 中生製藥多賺1.2倍
匯控祈耀年：無設虛幣交易部門計劃 中央打擊挖礦 礦商急煞停內地業務
葉俊亨入稟求取消卓悅美容交易
Livi Bank試業1年上客8萬
萊爾斯丹去年轉賺逾1億人幣
滔搏去年純利升20％
三星推美科技股ETF 追蹤FANG+指數 入場費3900元
創興銀行推「悅秀理財」 主打跨境客戶市場
花旗信用卡新客戶 首季按年增長50％
清盤人向方正索償75億
Netflix研進軍電子遊戲 擬向業界挖角 利用原創劇集開發
LVMH總裁膺全球首富 力壓貝索斯馬斯克
跨國企業最低稅率 G7傳最快周五達協議
陳茂峰：中國A股市場操控問題又曝光
張兆聰：水泥股博回升 首選中國建材
劉宇亮：券商板塊明顯跑贏
薛偉傑：ASML韓設維修中心 內媒揣測不斷
技術取勝：新天綠色望延續升浪
何民傑：巴士專營權並無過契
劉思明：綠色能源趨好 潤電隨時回勇
周顯：比特幣侵犯中國「鑄幣權」
湯文亮：如何正確運用「校正回歸」
SEA TO SKY周五現樓賣171伙餘貨 折實均呎18760元 3房折實1203萬入場
永義家族成員4539萬連購晉環2伙
康城1房首破800萬 MALIBU實呎逼2.2萬
關之琳弟1625萬「首置」入市曉峰閣
中環甲廈空置率上月回升至7.5%
新界村屋上月買賣登記逾13億破頂
技術取勝：新天綠色望延續升浪
【明報專訊】華潤醫療再闖8.4元阻力（圖）
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