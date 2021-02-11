薛偉傑：ASML韓設維修中心 內媒揣測不斷

事緣韓國媒體《BusinessKorea》報道，韓國產業通商資源部在5月13日宣布，ASML將會在未來4年投資2400億韓圜（約2.1億美元），在韓國建立一個光刻機維修中心和一個培訓中心。消息一出，內地部分媒體和自媒體即發揮了豐富的想像力，自行作出各種解讀。

被誤解為繞過美禁令 向內地供貨

其中一種解讀是，ASML或許會利用這個維修中心來為其舊光刻機進行「去美化」改裝，用一些新零件來取代機上原有美國零件，借機將這些二手光刻機供應給任何內地企業，而不受美國的禁令影響。尤其是，晶片存貨正在不斷消耗的華為，將會「有救」云云。

但同時，另一種解讀卻認為，由上海微電子裝備（集團）股份有限公司（SMEE）研發、可以達到28nm製程的國產沉浸式深紫外（DUV）光刻機已經取得重大進展，有望在今年下半年或明年開始投產。因此，ASML的舉動可能是衝着上海微電子而來，利用手上大量二手深紫外光刻機搶佔內地市場，令上海微電子的28nm製程深紫外光刻機難以取得足夠訂單，阻礙公司進一步發展。

亦有指以二手光刻機打壓國產機

另外，內地傳聞，ASML正在向中國知識產權機構申請大量光刻機專利，當中很多還是由它的深圳研發中心研發，此舉被指是希望在內地建立起光刻機專利池，以封殺上海微電子，令後者「寸步難行」。

這個消息在網上引起很多討論。有內地網友提出，ASML配合美國政府對內地企業進行禁運（例如不向中芯國際付運那部早在2018年5月訂購的極紫外光刻機），內地知識產權機構應以此為由，否決它的專利申請。亦有些內地網友主張，內地知識產權機構可以壟斷市場為由，否決它的專利申請。

過度捕風捉影 過喜過悲皆無好處

其實，內地部分揣測和解讀有過度捕風捉影之嫌。從《BusinessKorea》原文來看，ASML將會在韓國建立的光刻機維修中心和培訓中心，都是支援在當地使用的極紫外（EUV）光刻機產業。

即是說，那個光刻機維修中心是為三星電子使用的極紫外光刻機提供維修和更換零件服務，而那個培訓中心則是為三星電子的工程師提供操作極紫外光刻機訓練。從原文中看不到這個光刻機維修中心是為了向內地市場供貨。

更重要的是，ASML的極紫外和深紫外光刻機一直都是使用美國公司的光源、電源、光柵元器件和控制軟件，並非說換就換那麼簡單。尤其是紫外光光源方面，全世界能夠製造這個級數的，實在屈指可數，根本沒有多少選擇。

無疑，ASML對於內地市場有自己的想法，希望避過美國的禁令，向部分內地企業供貨並不出奇。但該公司的專長主要是集各家大成，整合不同公司的最先進技術，它本身並不具備製造那些關鍵零部件的技術。因此，對ASML來說，要在其光刻機「去美化」並不容易。即使真的做得到，也相信不可能是短時間的事情，對華為來說，屬於遠水不能救近火。

至於ASML以二手光刻機來搶佔內地市場，以打壓上海微電子於萌芽狀態之說，筆者不會說沒有可能。但實情是，內地部分半導體廠一向都有購入二手的光刻機。這是因為，台積電、三星電子和Intel既是ASML的大客戶，也是其股東，ASML的光刻機一直都是優先向它們供貨。

內地知識產權機構 應以科學態度辦事

再加上美國牽頭的「瓦納森協定」的審查，內地半導體廠的供貨排到很後。因此，內地部分半導體廠便改為向一些外國公司購入後者淘汰的舊款光刻機。所以，二手的ASML光刻機進入內地市場，並非全新事情，上海微電子亦應該早已知悉。

最後，ASML在內地大舉申請專利，這也是在商言商、無可厚非之舉。畢竟，在國產替代的訴求之下，上海微電子未來有可能會在內地市場搶去ASML的部分佔有率，成為它在內地市場的主要對手，ASML在內地加強佈局，也是很自然的事情。事實上，據悉ASML在深圳設立研發中心已有好一段時間，在內地申請的專利已經達到2000多項。

說到底，ASML賣光刻機到內地，當然不會是義助內地半導體行業。上海微電子在研製光刻機時，應該早有研究如何避開或挑戰、反對其專利聲稱。內地的知識產權機構亦應該以科學態度辦事，不應混入其他考慮。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]